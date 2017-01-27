Суровые методы. Обыски у священника и журналиста, писавшего о захватах храмов

РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины в среду, 25 января, провела обыск в доме ровенского священника, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил глава юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов.

"Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "Ему этого не простят!", – написал Бахов.

По его словам, этот священник отстоял и предотвратил ряд захватов храмов УПЦ в Ровенской области.

Позднее в "Союзе православных журналистов" отметили, что в этот день обыск провели у священника Виктора Земляного. По данным СПЖ, ответственный за урегулирование межконфессиональных конфликтов Ровенской епархии УПЦ, Земляной вел западную колонну Крестного хода – из Почаевской лавры.

Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив в комментарии РИА Новости Украина об этой ситуации призвал к объективности и предложил подождать официальной информации от СБУ.

По его словам, если это связано с непосредственной церковной деятельностью Земляного, – это вмешательство государства в церковные дела. Если же связано с чем-то другим – дело приобретает совершенно иной оборот. В целом, считает Павлив, стоит дождаться комментария от Службы безопасности.

Не первый случай

Ранее в "Союзе православных журналистов" заявляли, что 25 января к одному из журналистов сайта пришли следователи СБУ и предъявили постановление на обыск.

"Обыск провели у одного из самых активных корреспондентов СПЖ, чьи материалы по захвату храмов в Западной Украине (например, репортажи о притеснениях общины УПЦ в селе Птичья) известны не только в нашей стране, но и вызвали резонанс за рубежом", – отмечали в СПЖ.

У журналиста СПЖ изъяли все электронные носители информации и две рукописные записные книжки с контактными телефонами.

В СПЖ пообещали следить за развитием событий, а если выяснится, что этот инцидент – попытка давления власти на СМИ, обратятся за помощью в международные правозащитные организации.

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