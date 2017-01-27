наверх
27.01.201714:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Суровые методы. Обыски у священника и журналиста, писавшего о захватах храмов

    (обновлено: )25402
    В один день прошли обыски у священника, организовавшего крестный ход Украинской православной церкви в 2016 году, и у журналиста, освещавшего захваты храмов в Западной Украине.
    Глава юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов
    Александр Бахов, facebook

    РИА Новости Украина

    Служба безопасности Украины в среду, 25 января, провела обыск в доме ровенского священника, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году. Об этом в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщил глава юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов.

    Церковь УПЦ в честь святителя Петра Могилы
    информационно-просветительский отдел УПЦ
    Киев средневековый: храм УПЦ МП забросали "коктейлями Молотова"

    "Ну что, началось? СБУ провела обыск в доме священника Ровенской епархии благодаря которому, несмотря на провокации и угрозы, Всеукраинский крестный ход смог дойти из Почаева в Киев. Я еще тогда подумал: "Ему этого не простят!", – написал Бахов.

    По его словам, этот священник отстоял и предотвратил ряд захватов храмов УПЦ в Ровенской области.

    Позднее в "Союзе православных журналистов" отметили, что в этот день обыск провели у священника Виктора Земляного. По данным СПЖ, ответственный за урегулирование межконфессиональных конфликтов Ровенской епархии УПЦ, Земляной вел западную колонну Крестного хода – из Почаевской лавры.

    Директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив в комментарии РИА Новости Украина об этой ситуации призвал к объективности и предложил подождать официальной информации от СБУ.  

    Бортник: дело Новинского – попытка подвесить на крючок руководство УПЦ
    РИА Новости Украина/youtube
    Бортник: "дело Новинского" – попытка подвесить на крючок руководство УПЦ

    По его словам, если это связано с непосредственной церковной деятельностью Земляного, – это вмешательство государства в церковные дела. Если же связано с чем-то другим – дело приобретает совершенно иной оборот. В целом, считает Павлив, стоит дождаться комментария от Службы безопасности. 

    Не первый случай

    Ранее в "Союзе православных журналистов" заявляли, что 25 января к одному из журналистов сайта пришли следователи СБУ и предъявили постановление на обыск.

    "Обыск провели у одного из самых активных корреспондентов СПЖ, чьи материалы по захвату храмов в Западной Украине (например, репортажи о притеснениях общины УПЦ в селе Птичья) известны не только в нашей стране, но и вызвали резонанс за рубежом", – отмечали в СПЖ.

    У журналиста СПЖ изъяли все электронные носители информации и две рукописные записные книжки с контактными телефонами.

    В СПЖ пообещали следить за развитием событий, а если выяснится, что этот инцидент – попытка давления власти на СМИ, обратятся за помощью в международные правозащитные организации. 

    Читайте также: Чувствуете, как в воздухе запахло большим торгом?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Пожилая женщина на рынке
    Донбасс: блокада и пиар
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Дмитрий Раимов
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке