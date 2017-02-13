Представитель патриархии Грузии задержан за подготовку убийства священника

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе задержан по обвинению в подготовке убийства "священнослужителя высокой иерархии", заявил в понедельник главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

"Георгий Мамаладзе имел систематичные отношения с Католикос-Патриархом и его окружением. Следствием установлено, что Мамаладзе готовил убийство одного из лиц и именно поэтому он приобрел от неизвестного на данный момент лица ядовитое вещество цианид", — заявил Шотадзе на брифинге.

Задержанный представитель патриархии Грузии планировал увезти яд в Германию, где лечится католикос-патриарх Илия II, заявил в понедельник главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе.

"Как известно, Мамаладзе планировал отправиться в Германию, где патриарх находился на лечении вместе с сопутствующими его лицами, и ему было необходимо ядовитое вещество до отъезда", — заявил Шотадзе на брифинге.

Накануне местные СМИ сообщили о возможной попытке отравления патриарха всея Грузии Илии II. По данным СМИ, в пятницу вечером в тбилисском аэропорту был задержан Мамаладзе, позже он был арестован. После задержания прокуратура вызвала на допрос в Тбилиси главу службы охраны патриарха Иосеба Оханашвили.