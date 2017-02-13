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    Грузинское ТВ сообщило о попытке отравления патриарха Грузии Илии II

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    Как сообщают СМИ, в пятницу в аэропорту Тбилиси был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, который направлялся к патриарху в Германию.
    Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Телекомпания "Рустави 2" сообщила со ссылкой на источники о возможной попытке отравления католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, который готовится к операции в Германии. Охрана патриарха усилена, главу службы его безопасности допросили, а глава службы по управлению имуществом патриархии арестован, сообщает канал.

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    "Возможно, мы имеем дело с попыткой отравления патриарха. Это версия, которая распространилась, однако официального подтверждения этой информации нет", — заявил журналист ТВ в субботу вечером.

    По данным канала, охрана Илии II усилена.

    Как сообщает "Рустави 2", в пятницу в аэропорту Тбилиси был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, который направлялся к патриарху в Германию. Тбилисский городской суд подтвердил СМИ, что уже санкционировал арест Мамаладзе.

    Источники телеканала сообщили, как после задержания священника глава службы госохраны Анзор Чубинидзе отправился в Берлин и потребовал от главы службы безопасности патриарха Иосеба Оханашвили вернуться в Грузию по требованию прокуратуры — на допрос по делу, касающемуся безопасности патриарха.

    После нескольких часов допроса Оханашвили вернулся в Германию. "Я нахожусь в Берлине, продолжаю исполнять свои обязанности, ответить на остальное я не могу", — заявил он в эфире телеканала.

    Журналист "Рустави 2" связался с находящимся с патриархом в Берлине с архиепископом Якобом, который на просьбу прокомментировать сообщения о попытке отравления патриарха ответил, что даст пояснения после возвращения в Тбилиси. "Когда я вернусь в Тбилиси, все станет ясно. Вы можете мне позвонить, и я все скажу, не хочу, чтобы получилось будто я сплетничаю. После возвращения все прояснится… Патриарх чувствует себя хорошо и бодро", — заявил архиепископ.

    В понедельник в Берлине патриарху проведут операцию в связи с воспалением желчного пузыря. Личный врач патриарха сообщает, что его состояние стабильное и он чувствует себя хорошо.

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