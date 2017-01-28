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    РПЦ: патриарх Кирилл посетит Украину

    (обновлено: )25640
    Как заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, все члены Русской православной церкви "тяжело переживают" сложившуюся ситуацию в Украине.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв – РИА Новости Украина. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязательно посетит с пастырским визитом Украину.

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    Согласно информации, в Московском патриархате очень ждут этой поездки.

    "Я не сомневаюсь, что предстоятель Русской православной церкви сможет посетить Киев, я верю и жду этого момента", — сказал Легойда в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

    Он напомнил, что ранее патриарх уже многократно посещал Украину, и отметил, что все члены Русской православной церкви "тяжело переживают" сложившуюся ситуацию в этой стране.

    "Но в том, что визит состоится, – я в этом не сомневаюсь", — добавил Легойда.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего выступления в Государственной думе назвал технологии и средства, нацеленные на разобщение русского и украинского народов, "дьявольским искусством" и призвал сохранить братство.

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