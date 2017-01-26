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    Патриарх Кирилл: народы России и Украины призваны сохранить братство

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    Крестный ход и День крещения Киевской Руси (223)

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    По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, народы России и Украины призваны вопреки всему сохранить братское общение и единство, проявить стойкость и не позволить геополитическим жерновам перемолоть многовековую культурно-духовную общность.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг в ходе своего выступления в Государственной думе назвал технологии и средства, нацеленные на разобщение русского и украинского народов, "дьявольским искусством" и призвал сохранить братство.

    Крестный ход
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    "Украина сейчас переживает очень сложный этап в своей истории. Настроения внутри страны сказываются и на российско-украинских отношениях, что во многом обусловлено, и это ни для кого не секрет, действиями внешних сил. Но народы России и Украины, переживающие ныне серьезные испытания, призваны вопреки всему сохранить братское общение и единство, проявить стойкость и не позволить геополитическим жерновам перемолоть нашу многовековую культурно-духовную общность", — сказал патриарх.

    По его словам, сейчас можно видеть, как с "использованием самых изощренных технологий и средств" между русскими и украинцами "поистине с дьявольским искусством обильно сеются семена розни и вражды" и делается все, чтобы, "погрузившись в атмосферу страстей и безумной ненависти", оба народа забыли о том, как много значат для них многовековая история и кровные связи.

    "Мы призваны не забывать о нашем общем национальном герое – равноапостольном князе Владимире, духовными детьми которого мы остаемся, чтобы не происходило на международной арене. В семье народов исторической Руси нет лишних братьев", — заключил патриарх Кирилл.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал остановить захват православных храмов в Украине и защитить структуры канонической церкви, которые находятся под угрозой.

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