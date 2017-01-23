Порошенко поздравил патриарха Филарета с 88-летием

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил предстоятеля церкви Киевского патриархата УПЦ КП патриарха Филарета с 88-летием.

"Глубоко символично, что святейший патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул глава государства, молитвы предстоятеля УПЦ КП "дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом".

Ранее полиция Киева открыла уголовное производство по факту поджога храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), который неизвестные забросали "коктейлями Молотова".