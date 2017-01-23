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    Общество

    Порошенко поздравил патриарха Филарета с 88-летием

    (обновлено: )2211
    Глава государства назвал символичным, что патриарх родился в поселке Благодатное Амвросиевского района Донецкой области, который сейчас находится на неподконтрольной территории.
    Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил предстоятеля церкви Киевского патриархата УПЦ КП патриарха Филарета с 88-летием.

    Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий поздравил украинцев с Рождеством
    Канал "Офіційний канал інформвідділу УПЦ" на Youtube
    Поздравления с Рождеством от предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия

    "Глубоко символично, что святейший патриарх Филарет, рожденный в Донецкой области, в настоящее время оккупированном поселке Благодатное, Амвросиевского района, гордо несет флаг украинства, лелеет идею независимой Украинской Церкви", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Как подчеркнул глава государства, молитвы предстоятеля УПЦ КП "дают всем воодушевление в защите правды и справедливости, сохранении национального единства, обеспечении нашей победы над врагом".

    Ранее полиция Киева открыла уголовное производство по факту поджога храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), который неизвестные забросали "коктейлями Молотова".

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