УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон

УПЦ (МП) анонсировали ряд пасхальных мероприятий. В частности, верующих ждет миссия в Иерусалиме — "Господним путем в молитве за Украину" — масштабный крестный ход верующих УПЦ по Пути Скорби (Via Dolorosa) в Страстную Пятницу с копиями 100 чудотворных икон Богородицы со всех уголков Украины.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в среду провела обыск в доме ровенского священника, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году.