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    Фотоленты

    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон

    (обновлено: )6010
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    УПЦ (МП) анонсировали ряд пасхальных мероприятий. В частности, верующих ждет миссия в Иерусалиме — "Господним путем в молитве за Украину" — масштабный крестный ход верующих УПЦ по Пути Скорби (Via Dolorosa) в Страстную Пятницу с копиями 100 чудотворных икон Богородицы со всех уголков Украины. 

    Смотрите также видео: Многотысячный крестный ход в Тернополе с высоты птичьего полета

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в среду провела обыск в доме ровенского священника, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году.

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