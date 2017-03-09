Кто-то постоянно заказывает эту музыку. Атаки на УПЦ участились

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В последнее время не проходит недели без новостей о неблаговидных поступках служителей УПЦ, которые во всех красках освещаются в афилированных с властью СМИ.

"Священники-извращенцы", "московские попы в банях с девочками" — подобные заголовки в медиа становятся все более частыми и больно бьют не только по чувствам прихожан, но и по имиджу канонической церкви в Украине.

В бане с девочками

"Священник "Московского патриархата" умер в сауне, развлекаясь с "девочками", - новости примерно такого характера облетели в феврале чуть ли не все онлайн-ресурсы. Под горячую руку СМИ, с радостью ухватившихся за "сенсацию" попал 26-летний протоиерей Иоанн Корнута, найденый мертвым в одном из заведений для отдыха. Экспертиза установила, что смерть священнослужителя носила естественный характер — в сауне у протоиерея внезапно остановилось сердце. Словно по сценарию, появились и пикантные подробности, которые тут же стали эпицентром обсуждения. Дескать, молодой служитель "прокремлевской церкви" умер не просто так, а после общения с девушками легкого поведения. И хоть свидетелей того, что в бане святой отец парился именно с ночными бабочками не нашлось, факт интимного общения стал центральной фабулой нашумевшей истории. Оголтелым противникам УПЦ только это было и надо. Получив повод макнуть каноническую церковь в грязь, интернет-комментаторы не стеснялись в своих оценках.

"А что тут странного? Это же типичный представитель "религии любви"! Какая религия- такая и любовь!" — примерно в таком ключе расставляли акценты в сети.

Сепаратист с наклонностями

Не менее пикантными подробностями из жизни духовенства УПЦ недавно поделились на "1+1". Телеканал, который давно "не ровно дышит" к единственной в Украине канонической Церкви снял сюжет о якобы священнике-сепаратисте из Харькова. Конфессия? Конечно же, Московский патриархат. Святым отцом журналисты заинтересовались после того, как в их руки попала газета под редакторством священника, содержащая по мнению телевизионщиков, антиукраинскую пропаганду. Впрочем, политические взгляды представителя УПЦ "плюсы" волновали лишь от части. Акцент в сюжете сделан на другое. Так, журналисты показали снятое на скрытую камеру видео, где человек, похожий на священника, хлопает ладонью по заднему месту голой проститутки и использует секс-игрушки. Понятное дело, что ни позицией святого отца, ни церкви, в которой он служит никто так не поинтересовался.

"Представитель церкви Московского патриарха предал все, что только можно. Семью, государства, Бога, свои честь и достоинство", — с наигранной дрожью в голосе вынес вердикт молодой коллега.

Лояльный митрополит

Свою лепту в начавшуюся информационную атаку на Украинскую православную церковь внес и популярный в патриотических кругах сайт "Миротворец". Ресурс, который в свое время собирались закрыть за обнародование личных данных украинских и зарубежных журналистов внес в раздел "Чистилище" имя наместника Свято-Успенской Почаевской лавры, митрополита Почаевского Владимира. Авторы записи ссылаются на открытое письмо наместника митрополита опубликованное 14 декабря 2015 года, в котором Владыка заявляет, что "убеждать нужно не силой оружия, а силой слова".

"Миротворец" квалифицирует эти слова как "отрицание российской агрессии, внедрение в общественное сознание мыслей о том, что украинским властям выгодны боевые действия, что в Украине идет "гражданская война", — сказано в заявлении.

Вытеснить УПЦ

О том, с чем связана новая волна информационных атак на Украинскую православную церковь и ее служителей РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Сейчас действительно проводится информационная война, есть доктринальное и идеологическое оппонирование к православной канонической церкви в Украине. Церковные организации, мимикрирующие под православие, как, например, так называемый "Киевский патриархат", являются абсолютно политическими. Учитывая, что его функционирование весьма актуально для действующей власти, не стоит удивляться, что любые изъяны и промахи канонической церкви, какого бы масштаба они не были, будут освещаться по полной программе. С политической точки зрения действующей власти банально выгодно вытеснять УПЦ и замещать ее заменителем в виде политически-конфессиональной организации "Киевский патриархат", - говорит эксперт.

Все временно

По словам Павлива, силовые нападки на церковь никуда не делись, а спад подобных проявлений носит только временный характер.

"Я бы не обнадеживался по поводу спада силовых событий вокруг УПЦ. Чтобы события силового характера имели место, должна быть какая-то мало-мальски существующая база для этого. Условно говоря, должен быть приход, где, как минимум, часть местной общины заявляет о своем желании обрести другой юридический статус. С этим сложно. Такие идеи, в основном, актуальны на Западной Украине, где политически куда горячее, чем в центральных и восточных регионах, где позиции УПЦ совершенно незыблемы. Думаю, что спад силовых захватов, скорее, временный, но я бы сильно не обольщался", — резюмировал Павлив.