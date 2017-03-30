Памятник князю Владимиру в Киеве перекрасят в апреле – УПЦ МП

КИЕВ, 30 мар – РИА Новости Украина. Работы по очистке оскверненного памятника князю Владимиру в центре Киева начнутся уже на этой неделе, а в апреле его перекрасят, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

Сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон сообщила 18 марта, что неизвестные облили монумент красной краской. Позднее информационно-просветительский отдел УПЦ МП опроверг это сообщение, пояснив, что осквернение старейшего в Киеве памятника Крестителю Руси произошло еще около полугода назад. Однако с тех пор коммунальные службы почистили только памятную доску под монументом и тротуар, но не сам памятник.

"Объясняя, почему памятник не удалось ранее очистить, сотрудники центра отметили серьезные повреждения антикоррозионного покрытия монумента от красной краски, поэтому зимой его невозможно было отреставрировать", — говорится в сообщении со ссылкой на слова генерального директора Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий Ирины Прокопенко.

Технология работ предусматривает проведение реставрации при стабильной температуре воздуха от плюс восьми градусов (ночью) до плюс 30 градусов (днем) и влажности не более 80%.