наверх
11.04.201713:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    УПЦ организовала Facebook-трансляции из храма Гроба Господня

    (обновлено: )30
    Как сообщает Центр информации УПЦ, включения запланированы во все дни Страстной седмицы, в день Схождения Благодатного огня и на Пасху - в период с 10 по 16 апреля.
    Из храма Гроба Господня в Иерусалиме организованы прямые включения для пользователей Facebook
    Центр информации Украинской Православной Церкви

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Видеотрансляции в режиме реального времени из храма Гроба Господня в Иерусалиме стартовали на официальной странице Центра информации украинской православной церкви в Facebook.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Инфляция съела пасхальную корзину 2017 года - эксперт

    Включения запланированы во все дни Страстной седмицы, в день Схождения Благодатного огня и на Пасху — в период с 10 по 16 апреля, сообщает Центр информации УПЦ.

    В первых включениях из Иерусалима показаны Кувуклия после реставрации и храмовая площадь Гроба Господня.

    Паломники со всего мира прибывают в эти дни в Иерусалим, чтобы принять участие в богослужениях, посвященных последним земным дням Спасителя и встретить праздник Воскресения Господня.

    Центр информации УПЦ планирует прямые включения с участием паломников и официальной делегации по доставке Благодатного огня в Украину.

    В частности, 14 апреля ожидается трансляция Крестного хода по Via Dolorosa (Дорога Скорби) со 100 иконами Пресвятой Богородицы — миссия "Господним путем в молитве за Украину", а также встречи с Иерусалимским Патриархом Феофилом III.

    Пятнадцатого апреля — трансляция схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

    Прямые включения из храма Гроба Господня можно найти здесь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валентин Гладких
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Эрик Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США