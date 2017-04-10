Инфляция съела пасхальную корзину 2017 года - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Эксперты подсчитали, что пасхальная корзина для украинцев подорожала на 27%. Если в прошлом году она обходилась примерно в 450 гривен, то в 2017-ом на нее придется потратить почти 570 гривен. Такие подсчеты обнародовал глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко. Подробнее о том, за счет чего дорожает пасхальная корзина, эксперт рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы.

За счет чего подорожала пасхальная корзина?

— По нашим расчетам не повысилась цена из всей пасхальной корзины исключительно только на церковные свечи, но тут можно только сказать, что все духовное вечно, поэтому оно в цене и не падает, и не повышается. А, если мы говорим про продукты, то больше всего выросли в цене мясные продукты и молочные изделия. Естественно, добавили в стоимости и алкоголь, поскольку очень сильно повышался акциз в прошлом году. В нашей пасхальной корзине, которую мы сложили исходя из классических требований церкви, мы туда положили мясо, буженину и колбасы, соль, хрен, две бутылки кагора, хотя на самом деле алкоголь церковью не поощряется. И вот эта вот корзина нам обошлась в 570 гривен. Мы туда еще положили пачку масла и немножко сыра, но это будет больше, чем на четверть, чем в прошлом году, это мы брали данные по торговым сетям города Киева.

И сами же пасхи естественно. И десяток яиц, но я могу вам сказать, что, если вы будете печь пасхи сами, то они обойдутся вам приблизительно в два раза дешевле, чем купленные в магазине.

Но предлагаются пасхи очень разные…

— Конечно, дело в том, что из всех продуктов, которые мы с вами ежедневно потребляем, меньше всего подорожала мука, а все остальное значительно выросло в цене. И вот килограмм пасхи, приготовленной дома, по классическому рецепту с добавлением молока, масла и всего остального, нам обошелся приблизительно в 42 гривны – это мы брали данные по ряду торговых сете города Киева, а потом их усреднили. Вот 42 гривны за килограмм обойдется килограмм пасхи хозяйке, которая приготовит ее сама дома.

Повышение минимальной заработной платы повлияло на цены на продукты?

— К сожалению, да. Дело в том, что мы в первую очередь получили рост цен на хлеб, как раз связанный с повышением минимальной заработной платы, в связи с этим же выросла цена муки, ровно потому что в этих сферах заработная плата была не настолько высокой. Поэтому сказалось и еще продолжает сказываться. Например, мы на тот же самый хлеб увидели повышение цены на 16% или на 1,30 гривны буквально за первые 2,5 месяца. У нас за весь предыдущий год так сильно не выросло, поэтому вот как раз здесь секрет приготовления пасхи дома по сравнению с покупной, потому что в хлебопекарской отрасли сейчас рентабельность повысилась, и поэтому дешевле испечь ее дома.

Просто ситуацией воспользовались?

— Да, могу сказать, что некоторые производители повышали стоимость своих продуктов питания не исходя из того, что у них выросла рентабельность, а в ожидании того, что у людей будет больше денег для покупки продуктов питания. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались, поэтому, например, перед этой Пасхой сможем покупать продукты, не переплачивая за них, потому что сейчас, например, стоимость, как мясных, так и молочных изделий, так и яиц, она не только затормозилась, а, например, по некоторым видам этой продукции она даже снижается. На сливочное масло сейчас снижается цена, и очень серьезно, продолжает падать цена на яйца, снижается цена на мясо, ровно из-за того, что мы уперлись в возможность покупательской способности нашей, поэтому производители просто вынуждены снижать цены.

У людей нет возможности покупать, поэтому такие продукты, которые быстро портятся, не дорожают?

— Абсолютно правильно. Дело в том, что, если бы у нас был рынок, а не базар, то у нас бы не росла цена на некоторые продукты питания в два либо в три раза, потом бы точно так же она падала. Поэтому я могу сказать, что производители яиц наступили на грабли, когда они сначала значительно завысили стоимость куриных яиц, а когда прекратился экспорт нашей продукции, мы уже не могли покупать по тем ценам, которые были. Теперь производители яиц уже три месяца не могут нащупать дно этого рынка, и, соответственно, цена продолжает падать, хотя они предполагали, что перед Пасхой смогут не только стабилизировать цену на яйца, но и даже снова начать ее повышать. А сейчас отпускная цена на яйца от производителя составляет даже 8-8,5 гривен за десяток, а в магазинах мы видим уже от 10,5-11 гривен за тот же самый десяток яиц.

Рост стоимости коммунальных услуг отразился на ценах на продукты?

— Конечно же. Вопрос в том, что когда мы получаем платежки, мы естественно понимаем, что должны тратить больше. Вот точно так же производители, которые получили стоимость коммунальных услуг – воды, газа, электрики – выше, они естественно перекладывали на себестоимость, и вот как раз этой зимой один из факторов, который тоже влиял на повышение цены, был, в том числе, рост стоимость коммунальных услуг.

Расскажите о тенденциях этого года, чего ждать украинцам?

— Я был бы очень счастлив, если бы мы с вами могли прогнозировать цены, так же как в принципе уровень инфляции в стране, на три или на пять лет, как это делают в большинстве стран. Мы, к сожалению, не можем прогнозировать даже до конца года, ровно потому что, когда мы говорили об инфляции, которая напрямую влияет на стоимость продуктов питания, говорилось в декабре про одни цифры, однако, они начали корректировать в январе, потом в феврале, потом в марте. Поэтому, я бы сказал, что на сегодняшний день давайте возьмем горизонт полутора-двух месяцев, потому что вот так только мы можем спрогнозировать, потому что мы не можем понять, какой будет курс доллара, мировая цена на продукты. Поэтому я бы сказал, что на сегодняшний день может еще повышаться цена на хлеб из-за того, что производители смогли раскачать как бы этот рынок, а антимонопольный комитет опять не обращает на это внимания. Но здесь, скорее всего, рост стоимости будет не такой уж большой.

Если мы говорим о мясе, скорее всего, цена будет стабильная, потому что люди уже не готовы покупать говядину свыше 100 гривен за килограмм, а она практически дешевле и не стоит. Если мы говорим о свинине, то здесь, к сожалению, основным условием, которое влияет на стоимость, является не покупательская наша с вами способность и не рентабельность производства, а вспышка африканской чумы и, соответственно, очень большие забои поголовья. Если мы говорим о молочных продуктах, которые были лидером подорожания в 2016-ом году, то у меня хорошая новость, потому что, например, сливочное масло от производителей на прошлой неделе уже подешевело на одну четверть. Мы, конечно, это еще с вами не почувствовали на полках магазинов и на рынках, потому что эта скидка досталась пока оптовикам, но оптовики, естественно, со временем – через неделю, две – будут эту скидку доводить уже до нас с вами. Поэтому, я думаю, что как раз сливочное масло мы можем купить уже гривен на 30 дешевле в конце, возможно, апреля. Понемножку начнут дешеветь остальные молочные продукты, потому что стало дешеветь сырье – молоко. Я бы сказал, что других оснований сейчас для подорожания продуктов нет, и мне бы очень хотелось, чтобы все негативные факторы как повышение минимальной заработной платы, стоимость услуг коммунальных для предприятий и нестабильность курсовая, они остались уже зимой, и весной мы уже исключительно только с вами считали, насколько продукты подешевеют.

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Если дорожают продукты, люди начинают меньше есть, больше экономить?

— К сожалению, только в предыдущие годы мы могли с вами жить за счет завтрашнего дня, поэтому, естественно, единственное – это покупать меньше. Поэтому мы увидели падение производства по всем, без исключения, продуктам питания, и самое ключевое – по хлебу. Мы отказываемся уже от хлеба, потому что, например, хлебопекарская отрасль недосчиталась порядка 15% своего производства. Поэтому это достаточно серьезное падение производства, я уже не говорю про другие продукты питания, где она упала в полтора и в два раза.

Ранее член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "ГС" заявил, что если блокада поставок угля будет продолжаться, это приведет к повышению тарифов для промышленности и, соответственно, к росту цен на товары и услуги.