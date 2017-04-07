Пасха-2017: сколько дней будут отдыхать украинцы

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В 2017 году православные будут отмечать Пасху в воскресенье, 16 апреля.

Праздник припадает на выходной день, поэтому украинцы будут отдыхать и в понедельник, 17 апреля. Получается, что на Пасху будет три выходных дня.

Отметим, что графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. Распоряжение о переносе рабочих дней носит рекомендательный характер.

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, — главный праздник православных христиан. Он празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю), после иудейской пасхи — Песаха. День святой Пасхи в 2016 году отмечается 1 мая.

В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.