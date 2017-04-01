Перемирие в Донбассе: ДНР фиксирует прекращение огня с полуночи

ДОНБАСС, 1 апр — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной ДНР заявили, что фиксирует факт прекращения огня с наступлением субботы, сообщил РИА Новости представитель "министерства обороны" ДНР.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

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"Мы отмечаем прекращение огня с нуля часов. Мы соблюдаем перемирие. Но до этого силовики продолжали обстрел жилого сектора одного из населенных пунктов на юге… Есть повреждения здания школы", — заявил представитель "оборонного ведомства" самопровозглашенной ДНР.

Накануне украинские военные сообщили, что ситуация в Донбассе накануне запланированного перемирия остается напряженной, ополченцы 50 раз обстреляли позиции ВС Украины, один военный ранен.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.