наверх
01.04.201701:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    Перемирие в Донбассе: ДНР фиксирует прекращение огня с полуночи

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (9)

    (обновлено: )4011
    В пятницу вечером украинские военные сообщили, что ситуация в Донбассе накануне запланированного перемирия остается напряженной, ополченцы 50 раз обстреляли позиции ВСУ. В самопровозглашенной ДНР заявляют, что с полуночи прекратили огонь.
    Ситуация в Донбассе. Последствия обстрелов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНБАСС, 1 апр — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной ДНР заявили, что фиксирует факт прекращения огня с наступлением субботы, сообщил РИА Новости представитель "министерства обороны" ДНР.

    Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Из Донецка: блокада говорите, но люди умирают от обстрелов, а не от голода

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске в среду, 29 марта, согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля.

    Читайте также: Бои за язык? В Днепре скандал из-за драки между продавцом и вдовой "киборга"

    "Мы отмечаем прекращение огня с нуля часов. Мы соблюдаем перемирие. Но до этого силовики продолжали обстрел жилого сектора одного из населенных пунктов на юге… Есть повреждения здания школы", — заявил представитель "оборонного ведомства" самопровозглашенной ДНР.

    Накануне украинские военные сообщили, что ситуация в Донбассе накануне запланированного перемирия остается напряженной, ополченцы 50 раз обстреляли позиции ВС Украины, один военный ранен.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Евровидение-2017. Логотип
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ
    Петр Порошенко
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций