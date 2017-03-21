Из Донецка: блокада говорите, но люди умирают от обстрелов, а не от голода

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В очередной раз из-за обстрелов зафиксированы повреждения и разрушения жилых домов, а также объектов социальной инфраструктуры – среди которых школа и детский сад. В ряде населенных пунктов повреждены линии электропередач, из-за чего сотни мирных граждан в это время остаются без света. Сообщается, что только за сутки по мирным территориям только было выпущено порядка трехсот мин и артиллерийских снарядов из запрещенных минскими договоренностями тяжелых орудий.

Известно, что после очередных перестрелок повреждены несколько многоквартирных домов в Докучаевске, частные жилые дома в поселке Зайцево на севере Горловки, а также домостроения в Петровском и Куйбышевском районе Донецке и в окрестностях Ясиноватой.

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"С вечера 18:00 и до 02:00 с позиций украинских силовиков было выпущено 279 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин по 13 населенным пунктам республики. В Докучаевске в ходе обстрелов осколочное ранение правого бедра получил мужчина 1968 года рождения. Под огнем подразделений ВСУ также оказались поселки Трудовские, Старомихайловка на западе Донецка, окрестности "Вольво-Центра" и аэропорта на севере города, Ясиноватая, поселок Доломитное под Горловкой, Коммунаровка Старобешевского района, села Яковлевка, Спартак Ясиноватского района, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское на юге", – сообщили в силовых структурах самопровозглашенной ДНР.

В свою очередь пресс-центр штаба АТО информирует об обострении ситуации на мариупольском направлении. По данным силовиков незаконные вооруженные формирования более шестидесяти раз открывали огонь по позициям ВСУ из запрещенного вооружения. Сообщается, что под Мариуполем за минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения.

"Ситуация в районе проведения АТО остается неспокойной, но контролируемой ВС Украины. За минувшие сутки российско-террористические войска 60 раз обстреляли позиции украинских защитников. Горячее всего вчера было на мариупольском направлении, где вражеская пехота утром атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор, враг начал бить по нашим позициям с РСЗО БМ-21 "Град", тяжелой артиллерии 152-мм и 122-мм. За минувшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, девять получили ранения", – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Несмотря на то, что интенсивность боевых действий в регионе несколько снизилась, в регионе по-прежнему сохраняется сложная и напряженная обстановка. Практически ежедневно из разных уголков Донбасса поступают данные о погибших и раненых среди гражданского населения, разрушается жизненно важная инфраструктура, последовательно усугубляется угроза гуманитарной катастрофы. Весь этот нескончаемый ужас происходит на фоне дежурных заявлений политиков и дипломатов с той или иной стороны о приверженности минским соглашениям и соблюдении так называемого режима тишины.

Тем временем в аппарате уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной республике сообщили, что в период с 10 по 16 марта в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины в ДНР погибли 12 человек, еще 11 граждан получили ранения различной степени тяжести. С начала текущего года, согласно информации аппарата омбудсмена, в ДНР погибли 79 человек, ранения различной степени тяжести получили 137 человек, в том числе четыре ребенка. Всего же по уточненным данным с начала вооруженного конфликта на территории ДНР по информации местных властей погибли 4 368 человек, среди которых 595 женщин и 3 773 мужчины, в том числе 74 ребенка.