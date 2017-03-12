Последствия ультиматума радикалов: АТО расползается по Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Торговая блокада Донбасса продолжается, страна несет убытки, власть или не решается что-либо предпринять, или сама заинтересована в продолжение акции. Блокировщики тем временем заявили об ужесточении блокады и выступили с новым ультиматумом.

Республикам перекроют кислород

Координатор штаба блокады Анатолий Виногродский заявил на пресс-конференции в пятницу, что блокадчики требуют освободить всех пленных в самопровозглашенных республиках, в противном случае перекроют поставки туда всех жизненно важных ресурсов — "для того, чтобы организовать там невыносимые условия для населения, чтобы они (люди в ДНР и ЛНР – Ред.) начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими".

Требование к парламенту: принять в ближайшее время законы, которые "определят наши отношения, в том числе и торговые, с агрессором".

Требование к украинскому правительству: до 2 апреля подписать договоры на поставку угля из других стран, "которые не ведут военные действия с Украиной", так как с этого дня блокадчики заблокируют его ввоз из России. О возможности блокады пропуска в Украину других товаров из РФ штаб будет "консультироваться с народом Украины".

Закрыть "Сбербанк"

Штаб блокады также потребовал от Кабмина закрыть все отделения "Сбербанка России" (а таких отделений у украинской "дочки", отметим, более сотни – Ред.).

Есть требование и к простым украинским гражданам. "Мы даем две недели всем вкладчикам "Сбербанка России" на то, чтобы изъяли оттуда средства. Через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине", — заявил Виногродский.

Штаб блокады также потребовал от премьера, от главы МВД и от генпрокурора проследить, "чтобы средства из этого банка не ушли в страну-агрессора".

"Большое достижение… украинской демократии – это поддержка блокады со стороны населения, которое сделало невозможным силовой разгон", - отметил Виногорский. Он сообщил, что "более 60 областных, городских и районных советов официально поддержали блокаду".

Что касается митингов, которые проводят противники блокады, то, по словам координатора штаба, на эти акции участников сгоняют "в принудительном порядке".

"Предприятия-шпионы"

Виногорский также призвал население Украины поддержать активистов в повсеместной национализации предприятий, которые принадлежат РФ» и попросил патриотов Украины сообщать в региональные штабы блокады о предприятиях, которые принадлежат гражданам России или же зарегистрированы в РФ.

"Мы считаем, что эти предприятия ведут подрывную деятельность против Украины, мы считаем, что благодаря существованию этих предприятий на нашей территории могут находиться как активные шпионы, так и лица, которые вербуют украинцев для получения каких-либо данных, которые подрывают обороноспособность нашего государства", - подчеркнул координатор.

Если блокировщики добьюся выполнения своих требований, ущерб для украинской экономики будет серьезным. Потери и сейчас велики. По словам премьера Владимира Гройсмана, ежемесячно Украина теряет из-за блокады от 2-х до 4-х миллиардов гривен.

Но если начнут закрывать "дочки" российских банков и атаковать другие предприятия, связанные с РФ, то это может привести к кризису финансово-кредитной системы, к обесцениванию гривны, наконец, к скачку уровня безработицы. Не говоря уже о методах, которые могут быть при этом применены (пока штаб блокады не говорит о них, но – можно догадаться, примеры были). По сути, это означает расползание АТО на всю территорию Украины.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков на заседании правительства попросил Кабмин срочно обратиться к Национальному банку (НБУ) и Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка".

Мерами против "Сбербанка" грозил и премьер Гройсман. По его словам, если подтвердится, что в банке признают паспорта ДНР и ЛНР, то будет "адекватный ответ" (в банке заявили, что не обслуживают граждан ЛДНР на территории Украины – Ред.)

Однако само наличие таких угроз может вызвать превентивные действия. Так, политолог Владимир Корнилов предложил "Сбербанку России" подумать над вопросом: "А может, не дожидаться, пока его национализируют в Украине? Может, самому приостановить на время свою деятельность, пока Киев не обеспечит безопасность банка? Заодно и Украина поймет, насколько ей хорошо живется без этого банковского учреждения"…

"На практике ничего не сделано"

Отметим, что ультиматум блокадчиков объявлен на фоне очередного обострения в зоне вооруженного конфликта на востоке страны.

А что же украинские власти? Осуждают блокаду… на словах. Как заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, Киев, судя по всему, "не отказывается… от планов силового захвата Донбасса в целом". Торговая блокада лишь усугубляет ситуацию, но власть ничего не делает для ее прекращения.

"На последней встрече "нормандской четверки" Украина на словах поддержала отмену (блокады – Ред.). На практике ничего не сделано", — сказал Лукашевич, выступая на Постоянном совете ОБСЕ в Вене.

Напомним, в конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.