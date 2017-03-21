НБУ существенно ухудшил прогноз роста ВВП из-за блокады Донбасса

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, но не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию, сообщила пресс-служба банка во вторник.

"Приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%", — говорится в сообщении регулятора.

По новым оценкам, реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2018 году (ранее рост прогнозировался – 3,0%).

По информации пресс-службы, блокада не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 годах. "Следовательно, Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6,0% в 2018 году)", — говорится в сообщении.

Национальный банк передал МВФ обновленный макроэкономический прогноз с учетом эффекта от блокады Донбасса, от чего зависит выделение Киеву нового транша, добавили в пресс-службе.

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​В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.