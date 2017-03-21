наверх
21.03.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    НБУ существенно ухудшил прогноз роста ВВП из-за блокады Донбасса

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (192)

    (обновлено: )38031
    По информации пресс-службы НБУ, блокада не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 годах. По новым оценкам, реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2018 году (ранее рост прогнозировался – 3,0%).
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, но не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию, сообщила пресс-служба банка во вторник.

    Владимир Гройсман
    Сайт правительства Украины
    Гройсман обвинил "блокадников" в экономических проблемах - спецкор

    "Приняв во внимание эффекты от блокады и благоприятной внешней конъюнктуры, Национальный банк пересмотрел предыдущий прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%", — говорится в сообщении регулятора.

    По новым оценкам, реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2018 году (ранее рост прогнозировался – 3,0%).

    По информации пресс-службы, блокада не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 годах. "Следовательно, Национальный банк не ожидает существенных изменений в прогнозах инфляции (9,1% в 2017 году и 6,0% в 2018 году)", — говорится в сообщении.

    Национальный банк передал МВФ обновленный макроэкономический прогноз с учетом эффекта от блокады Донбасса, от чего зависит выделение Киеву нового транша, добавили в пресс-службе.

    Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

    ​В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ