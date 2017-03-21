наверх
21.03.201717:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    В соцсетях считают, что блокада Донбасса загнала власть в глухой угол

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (194)

    (обновлено: )58731
    Чем обернется для простых украинцев блокада Донбасса и как она повлияет кошельки власть имущих сограждан? В последние дни ответы на эти и многие другие вопросы пытаются найти многие эксперты. В том числе в соцсетях. Что пишут они об этом сейчас?
    Владимир Гройсман. Петр Порошенко и Игорь Райнин
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Блокада Донбасса, хоть и получила официальное "благословение" Киева, не перестала беспокоить умы украинских экспертов, рассуждающих о ее цене и последствиях. В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение продлится до тех пор, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

    Читайте также: Быков: блокада Донбасса выгодна для власти, а не государству

    В украинском сегменте соцсетей о блокаде написано немало. И комментарии продолжают множится: "Блокада Донбасса показала, что в стране ощущается вакуум власти, которая готова вести диалог с обществом напрямую и принимать управленческие решения по обстановке". "Как мы знаем из истории, последним доводом королей называли пушки. В долгой и упорной борьбе с Порошенко последним доводом Игоря Коломойского стала блокада. Но у оппонентов нашлось, чем ответить", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Под стенами НБУ митингуют вкладчики
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by