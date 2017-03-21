В соцсетях считают, что блокада Донбасса загнала власть в глухой угол

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Блокада Донбасса, хоть и получила официальное "благословение" Киева, не перестала беспокоить умы украинских экспертов, рассуждающих о ее цене и последствиях. В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение продлится до тех пор, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В украинском сегменте соцсетей о блокаде написано немало. И комментарии продолжают множится: "Блокада Донбасса показала, что в стране ощущается вакуум власти, которая готова вести диалог с обществом напрямую и принимать управленческие решения по обстановке". "Как мы знаем из истории, последним доводом королей называли пушки. В долгой и упорной борьбе с Порошенко последним доводом Игоря Коломойского стала блокада. Но у оппонентов нашлось, чем ответить", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook