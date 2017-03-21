В НБУ сообщили, как блокада повлияет на курс гривны

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Временное прекращение перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе ограничено влияет на курс гривны, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Влияние блокады на обменный курс гривны будет ограниченным. Ухудшение ситуации с платежным балансом в первую очередь будет отображаться на объемах чистой покупки валюты на рынке для пополнения резервов", — сообщает регулятор.

В результате блокады сократится экспорт металлургической продукции и увеличится импорт угля, а дефицит текущего счета платежного баланса может ухудшиться примерно на 1.8 млрд долл.

НБУ ухудшил свой прогноз международных резервов в 2017 году. В частности, прогноз упал c 21,3 млрд долларов до 20,8 млрд долларов. Ухудшен и прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году с 3,5 млрд до 4,3 млрд долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины, бывший губернатор Донетской области Сергей Тарута заявлял, что следствием торговой блокады для украинской экономики будут остановка ряда предприятий, рост безработицы, обесценивание национальной валюты.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.