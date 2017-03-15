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    За время конфликта в Донбассе погибли 9940 человек - ООН

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (330)

    (обновлено: )38
    Данные обнародованы за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года. В ходе конфликта ранения получили 23 455 человек, говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
    Последствия обстрелов в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Жертвами конфликта в Донбассе стали по меньшей мере 9940 человек, более 23 тысяч были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном в среду.

    "В целом, за период с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года погибли по меньшей мере 9940 человек и еще 23455 получили ранения", — говорится в пресс-релизе.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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