Блокада Донбасса, двойное гражданство, запретный русский в ВР. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Семен Семенченко заявил об угрозе силового разгона блокады на Донбассе. В правоохранительных органах утверждают, что задержания активистов в Кривом Торце могут повториться, потому что нужно проверять всех людей при въезде на Донбасс на наличие оружия.

Парламент согласился рассмотреть законопроект о запрете двойного гражданства. Президент внес данный документ как безотлагательный, однако отдельные фракции уже заявили о своем несогласии с такой постановкой вопроса.

Тем временем народный избранник Александр Вилкул выступал в парламенте на русском языке. После его выступления о блокаде спикер Андрей Парубий сообщил, что поручает необходимо принять закон, чтобы в стенах парламента выступали только на государственном языке.

Эти и другие ключевые события дня в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Олег Постернак.

О ПРОДОЛЖЕНИИ БЛОКАДЫ ДОНБАССА

Семен Семенченко в эфире Голоса Столицы сообщил о том, что автоколонна с поддержкой для блокирующих отправляется на так называемые редуты, потому что есть угроза силового разгона. Именно так называют действия СБУ и правоохранителей Семен Семенченко и его соратники. В правоохранительных органах представители Нацполиции утверждают, что такие задержания, которые случились в Кривом Торце, могут повториться, потому что нужно проверять активистов на наличие оружия.

Как вы прокомментируете события в Кривом Торце?

— Кто имеет монополию в государстве на осуществление подобных функций? Монополию эту имеют правоохранительные структуры. То есть силовые структуры, которые уполномочены государством обеспечивать правопорядок, обеспечивать жизнедеятельность коммуникаций и т.д.

Что получается? Часть, определенная депутатов, ветеранов АТО, активистов нарушила эту монополию государственной власти и продемонстрировали свою силу. Как должна поступить власть в любом демократическом государстве? Власть должна начать переговоры; услышать и предоставить возможные политические инструментарий решения этого вопроса; третье – в случае отсутствия компромисса, применить, в соответствии с законодательством, те действия, которые она обязана применить в отношении нарушителей закона.

Нарушают ли законы блокадники? Увы, нравится нам это или нет, они нарушают нынешнее законодательство Украины. Нарушать законодательство – это, знаете, привилегия избранных, грубо говоря. И если возвращаться все-таки в какое-то правовое русло, то власть имеет право и обязана осуществить необходимое реагирование.

Но в этом деле есть очень сильный политический и олигархический контекст. За спиной у этого дела стоят определенные политические силы. Я имею в виду "Самопомич", "УКРОП" и общественные структуры ветеранов АТО. И применить к ним силу будет означать установить новую линию конфликтности в украинской политике.

То есть это позволит "Самопомичи" и "УКРОПУ" выйти и сказать: мы — реальная оппозиция, мы выступили против власти, и против нас идет лобовую атаку государственный аппарат в главе с Порошенко, Аваковым и т.д. То есть для власти это мощный репутационный урон, чего она себе, конечно же, сейчас позволить не может.

Власть не исчерпала маневры для политического урегулирования этой ситуации?

— Нет. И мне кажется, механизм урегулирования может быть найден. Давайте слова Черчилля вспомним: если вы не можете уничтожить этот процесс, ликвидировать, то вы должны его возглавить.

Что мешает сегодня государственному аппарату и правящей нашей власти, по сути, осуществить параллельные действия по блокированию Донбасса? То постановление, которое Кабмин принял, условное. Это как тряпка, которая должна отвлечь внимание. Оно существенно не внесло изменений в ситуацию.

О ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАПРЕТА ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА

Парламент согласился рассмотреть законопроект о запрете двойного гражданства. Президент Петр Порошенко отметил его как безотлагательный, однако настроения в парламенте на этот счет разные.

Имеет ли перспективу принятие законопроекта о двойном гражданстве?

— Во-первых, двойное гражданство – это проблема не только депутатов, министров, а еще огромного количества граждан, особенно приграничных областей: Закарпатье, Львовская область, Одесская рядом с Румынией и Молдавией. То есть это проблема, которая будет актуальна для большого контингента людей.

По приблизительным оценкам социологов, около двух миллионов людей имеют двойное гражданство.

— Теперь тот факт, что у них два или даже три гражданства, как-то влияет на их связь с государством Украина? Нет, не влияет — в соответствии с законом Украины о гражданстве.

Гражданство — это правовая связь человека с гражданином. Это правовая связь оформляется, как правило, документом — паспортом — и наличием прав и обязанностей в соответствии с законодательством и Конституцией.

Закон, который был внесен в парламент о двойном гражданстве, даже если будет принят, а президент себе повесит погоны на свое большое плечо и скажет: я молодец, будет признан, возможно, в Конституционном суде неконституционным, потому что предусматривает определенные процедуры.

Я подозреваю, что там будет задействована определенная схема приостановления гражданства Украины, и она будет, возможно, не соответствовать статье №25 Конституции Украины, где написано, что никто не может лишить гражданина гражданства. Никто – ни суд, ни президент, ни парламент, только лишь на основании закона в соответствии с определенными случаями.

То есть нужно вносить изменения в Конституцию?

— Совершенно верно. И когда нам говорят: мы такие классные, мы отменим двойное гражданство — посмотрите внимательно. Для того, чтобы сделать эту процедуру безвозвратной и реальной, нужно вносить изменения в Конституцию. А на это парламент не пойдет.

Сколько у нас уже депутатскую неприкосновенность отменяют? По-моему, несколько лет точно, если не десяток.

Вы объясняете инициативу президента желанием сделать себе рекламу?

— Президент почувствовал эту тему, почувствовал, что в обществе может быть определенное социальное раздражение от факта наличия у некоторых лиц, особенно у министров, депутатов двойного гражданства, и вот тут включается отличный образ доброго батюшки-царя, который показывает нерадивым министрам, депутатам, предательским способом получившим двойное гражданство, что тут контроль над рейтингом, тут управление рейтинговым потенциалом, ничего страшного.

Правильно ли сделал президент? Я считаю, правильно. Почему бы и нет? Это его законодательная инициатива и его хорошая коммуникативная возможность продемонстрировать свою власть. Но, с другой стороны, проблема шире, и когда депутаты, министр где-то тайком держат еще британский, панамский, канадский паспорт, давайте честно скажем: это не очень патриотично. Можно сказать, что это перестраховка.

А с Наталией Яресько вообще была детективная история. Наверняка стоит предположить, что она попыталась сохранить гражданство США. Куда же тут – несравнимо гражданство США и гражданство европейской или еще не европейской Украины и т.д. Многие страны разрешают двойное гражданство. Это как аргумент для тех, кто является сторонником подобных вещей.

Но надо понимать, что, например, в том же Израиле, где двойное гражданство разрешено, немножко другой формат был формирования государственной модели и совершенно другой формат системы гражданства. Мало того, принцип формирования этого государства подразумевал приезд огромного количества людей, возвращение, репатриацию тех же евреев из других стран. Естественно, многим из них было болезненно отказаться от своего материкового, первого гражданства и т.д.

Если мы берем другие страны, то там также были свои исторические обстоятельства, которые влияли. Где эти обстоятельства в Украине? Я их не вижу в данном случае и думаю, что любая инициатива в парламенте, конечно, может иметь право на успех, но в связи с тем, что Конституция четко прописывает определенные модели, я вижу в целом это безрезультатным.

О СПОРАХ ИЗ-ЗА РУССКОГО ЯЗЫКА В ПАРЛАМЕНТЕ

Народный депутат Александр Вилкул выступал в парламенте на русском языке. Коллеги стали возмущаться по этому поводу. Вилкул все же выступил на русском языке, но после его выступления о блокаде Андрей Парубий сказал, что поручает комитету как можно скорее подготовить закон, чтобы в стенах парламента выступали народные депутаты только на государственном языке.

Тема языка в ВР вновь на повестке дня?

— Мы месяц назад активно обсуждали языковое законодательство, если вы помните. То есть оно на повестке дня, безусловно.

Но никто не запрещает по нынешнему законодательству народным депутатам вещать на русском.

— Тем более, что до сих пор, насколько я понимаю, действует закон Украины о государственной языковой политике, где разрешено использование языков национальных меньшинств. Если парламент хочет ограничить выступления на не украинском языке, то он должен и может это сделать. В чем вопрос? Внесите изменения в регламенте, внесите изменения в законодательство — и вперед.

У нас на самом деле есть еще анклавы национальные. Я имею в виду и венгерские, и болгарские, и другие. В некоторых селах украинских разговаривают даже не на русском, и тем более не на украинском, а на их национальном языке.

Украина переживает сейчас некий такой национальный Ренессанс в плане национальной идентичности. Кабмин, ВР Украины, все ведущие государственные структуры, суды — должен ли там быть исключительно украинский язык? Скорее да, чем нет. Возможно, даже в местных органах власти.

Что касается межличностного общения – ни в коем случае не должен быть урегулирован этот вопрос. Там мы вправе выбирать тот язык, который посчитаем нужным. Тут инициатива депутатов НФ могла бы быть совершенно разумной, если бы просто эту дискуссию привести в какое-то правовое поле, эмоции снизить.

Этот вопрос не вызовет очередной раскол в обществе?

— Нет, это шлейф этого становления, еще раз повторяюсь, идентичности, мы идем по квотированию. Я скажу больше, где-то это мероприятие начал еще Виктор Ющенко. Он начал формировать идею национальной украинской государственности. А потом это было прервано режимом Януковича. И сейчас мы исправляем те ошибки.

Я имею в виду люстрацию, декоммунизацию. Польша, Чехословакия прошли эти все этапы еще в 90-х годах после своих "бархатных" революций. Мы же находились в номенклатурном рае и наслаждались стотысячной инфляцией.

Смогут ли русскоязычные депутаты овладеть украинским языком?

— Поверьте, выучить государственный язык было бы самым лучшим выходом из этой ситуации. Я вспоминаю, кстати, Януковича. Виктор Федорович довольно быстро выучил, а вот господин Азаров – все мы помним те кульбиты и те потрясающие словесные инсинуации.

Возможно, в скором времени на законодательном уровне обяжут народных избранников выступать на русском языке?

— Некоторых нужно вообще обязать присутствовать на заседаниях парламента. Это было бы очень даже желательно, и даже не о теме языка говорить, а о присутствии некоторых депутатов. Некоторые из них практически не появляются.

О ЗСТ УКРАИНЫ С КАНАДОЙ

Парламент проголосовал за ратификацию соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Канада отменяет пошлины на 98% украинских товаров, преимущественно сельскохозяйственного сектора. Обнуляются пошлины на промышленную продукцию из Украины, кроме легковых автомобилей. Украина отменяет пошлины почти на 80% импорта из Канады. Часть пошлин будет обнуляться поэтапно в течение 3-7 лет.

Какими будут последствия создания ЗСТ с Канадой?

— Зона свободной торговли с Канадой была отличным аргументом, чтобы хоть как-нибудь горькую пилюлю после Зоны свободной торговли с ЕС подсластить. Я к тому, что у нас, я надеюсь, в апреле закончится эпопея с Зоной свободной торговли ЕС в Нидерландском парламенте, нужно еще решение Сената. А вот с Канадой у нас получилось быстро, оперативно подписано между премьером Трюдо и президентом Порошенко, и парламенты ратифицировали это соглашение.

Канада — очень интересная страна, и ее рынок мог бы быть очень интересен тем, что там диаспора довольно сильная, во-вторых, украинский фактор для самого Трюдо очень важен с избирательной точки зрения. Любая ЗСТ при условиях соблюдения защиты всегда пойдет в плюс экономике.

Точка зрения рядка экспертов: первое время, когда будет введена эта зона свободной торговли, могут быть даже негативные последствия для Украины, но в долгосрочной и среднесрочной перспективе это даст результат. Вы согласны с таким суждением?

— Абсолютно верно. Вспоминая 2005 год, когда Украина вступала в ВТО, тоже был ажиотаж безумный, что страна получит огромный дисбаланс экономики, диспропорцию в структуре и т.д. Мы прожили этот этап, и теперь те преимущества, которые дает нам ВТО, мы используем. Я думаю, что и с ЕС, а тем более с Канадой, будет именно по такому пути процесс двигаться.

Ранее народные депутаты Андрей Тетерук и Андрей Ильенко в эфире "ГС" прокомментировали, почему пришло время урегулировать языковой вопрос в Украине, и не приведет ли это к обострению ситуации.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Ярослав Макитра заявил, что в связи с введением квот на украинский язык будет сопротивление со стороны СМИ.