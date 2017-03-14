Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид написала в Facebook, что всех 46 задержанных участников торговой блокады Донбасса уже отпустили. Ее слова подтвердил и замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По предварительной информации, блокадников держали под стражей в отделениях полиции Константиновки, Дружковки, Селидово, Покровска, Торецка и Бахмута. Пока представителям ВР удалось разыскать шестерых человек из 46. В их телефонах уничтожена вся информация, что сильно усложняет поиск остальных.

По словам Оксаны Сыроид, полиция до сих пор не предоставила информации ни о причинах задержания, ни о людях, которые были задержаны. Также она считает, что в этой ситуации нарушили закон – задержанным не дали возможности проинформировать близких о своем местонахождении, а также вызвать адвоката.

Законность задержания участников торговой блокады Донбасса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, управляющий партнер "Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

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Насколько соответствовало законодательству это разблокирование одного из редутов на Донбассе?

– Как правозащитник, я не вижу здесь никаких законных оснований для проведения такого силового задержания сотрудниками Нацполиции.

Но тут вообще требуется сказать, что этот вопрос находится вне какой-то правовой реальности, потому что нет закона об оккупированных территориях, есть какая-то непонятная АТО. А фактически военные действия, которые проходят на территории Украины, часть территории оккупирована, но эта оккупация законом не признана, и в принципе мне непонятно, что вменяют власти, что Нацполиция, что прокуратура, в чем она собирается обвинять этих людей, которые находились там, насколько мне известно, мирно и без оружия.

Ранее же было открыто несколько уголовных производств по факту блокирования транспортных коммуникаций.

– Дело в том, что внести сейчас в реестр какие-то уголовные дела не составляет никакого труда, по любому заявлению можно внести все что угодно. Вопрос, как это доказывать, вопрос, в чем будут обвинять этих людей и вопрос действительно в незаконности задержания, потому что не было предоставлено возможности получить правовую помощь, связаться с адвокатом, с родственником, говорят, что насилие какое-то применялось к этим людям, которые там находятся.

Вопрос этот требует политического урегулирования, тут просто люди фактически становятся жертвами чьих-то политических оплошностей или недальновидности, поэтому на сегодняшний день непонятно.

То есть мы должны ждать, что скажут Нацполиция и ГПУ, какие обвинения будут предъявлены, потому что если обвинения не будут предъявлены вовсе, то вообще непонятно, как можно было людей фактически брать в плен.

Какие обвинения могут быть предъявлены, если всех по факту отпустили?

– Я тоже так считаю, что никакие обвинения вовсе тут предъявлены быть не могут. Это была какая-то такая игра мускулами, такое ощущение.

Это могла быть своеобразная проба реакции? Посмотреть, как отреагирует общество и те политики, что стоят за блокадой?

– Да, безусловно. Это похоже на такое тестирование реальности, то есть, а что если мы так поступим, и посмотреть на реакцию. Уже волна протестов прокатилась, не хотелось бы, чтобы у нас война всех против всех возникла, и не один Майдан, а множество майданов по всей Украине.

Просто, к сожалению, сейчас это не может мирно проходить, у людей действительно много оружия, люди озлоблены, поэтому нужно очень осторожно с такими вещами проходить.

А тут давайте послушаем, подождем, что скажет власть, как они будут доказывать законность своих действий. Потому что люди не должны доказывать, что они находились там законно, существует презумпция невиновности, априори там все люди невиновны, это власть должна доказать соответствующими средствами доказывания, и обосновать применение ими силы в данном случае.

При задержании участников торговой блокады нашли довольно большой арсенал незаконного оружия. Этот факт может стать юридическим обоснованием для действий полиции?

– Теоретически у нас кому угодно в стране можно подкинуть оружие и сказать, что мы его задержали, потому что у него оружие было. Пусть доказывают, у кого оно находилось, где, почему и т.д. То есть, оружие, на самом деле, понятно, что основание такое можно придумать, якобы там находилось оружие.

Но как в действительности там было, я очень сильно сомневаюсь, что люди бы там находились с оружием, потому что понятно, это удар на себя вызывать, это бессмысленно практически.

Участники блокады и не скрывали, что у них есть оружие.

– Те, у кого есть легальное оружие. Я не думаю, что они бы там находились с оружием, которое не зарегистрированное. Вопрос заключается в том, почему, если у них есть надлежащие основания для обвинения этих людей, зачем они их отпускают?

А что с ними нужно было делать тогда?

– Задерживать, обращаться в суд, подозрение, обвинение, и в суде требовать их задержания. А то у людей такой арсенал нашли, а они их отправляют на свободу. Это же тоже нелогично.

Какие-то юридические последствия могут быть для тех, кто дал санкцию на такой силовой разгон? Например, участники захвата Волынской ОГА требовали отставки Аброськина и отставки Авакова. Есть ли какие-то механизмы для того, чтобы добиться реализации этих требований?

– Безусловно, нужны ненасильственные акции мирного сопротивления, проводить путем митингов, собраний, сборов и действительно требовать… это же абсурд, когда человек, не раз говорили о его сепаратистских устремлениях, занимает такую высокую должность – замглавы Нацполиции, это вообще ни в какие рамки не помещается.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Руслан Бортник заявил, что западные партнеры не профинансируют восстановление Донбасса, пока не будет достигнуто политическое урегулирование.