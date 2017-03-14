"Стена" возле "Сбербанка" в Киеве: радикалы держат оборону

РИА Новости Украина

Члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", завершают "возведение" бетонной стены на входе в здание центрального офиса украинской "дочки" "Сбербанка" в центре Киева и готовятся неопределенное время оставаться на месте с целью ее охраны, а также полной блокады работы офиса.

Акция радикалов проходит на фоне угроз властей ввести санкции против украинской "дочки" "Сбербанка" в связи с началом обслуживания в России материнским банком клиентов с паспортами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Зимой представители "Азова", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, неоднократно проводили акции возле офисов "дочек" российских банков в разных украинских городах. Радикалы блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка.

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Возведение стены

В понедельник днем радикалы пришли к зданию украинской "дочки" "Сбербанка" на улице Владимирской в центре Киева и начали строительство "стены". Они заложили бетонными блоками вход в здание. Все это сопровождалось антироссийскими лозунгами. На некоторое время радикалы зажгли файеры.

Несколько десятков радикалов фактически замуровали почти весь вход в центральный офис. Как сообщили корреспонденту РИА Новости участники акции, они намерены остаться возле этой "стены" на неопределенное время и следить, чтобы ее не разрушили. Кроме того, они планируют повесить на возведенной стене экран и показывать кино. Для этого вечером они принесли к месту события пуфики для отдыха и разместились на них.

В целом ситуация спокойная. Радикалам регулярно подвозят бетонные блоки и цемент из строительного магазина. Возле "стройки" из динамиков звучит украинская националистическая музыка, организован пункт питания.

Также радикалы заблокировали мешками с песком выезд из двора банка, на мешках они нарисовали графическое изображение рубля.

Вечером представителей полиции возле офиса "Сбербанка" не было. При этом в офисе горел свет и находились люди. По словам радикалов, работники банка могли покинуть офис через запасной выход.

Сбербанк работает в штатном режиме

Ситуация с центральным офисом в Киеве не повлияла на работу банка в целом. Все отделения "Сбербанка" на Украине, кроме расположенного в центре Киева, работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе финучреждения.

"Остальные отделения работают в штатном режиме", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, отделение "дочки" "Сбербанка" в Киеве обратилось в правоохранительные органы в связи с тем, что радикалы заложили бетонными блоками вход в их офис.

"Работа отделения, расположенного на улице Владимирской, в целях безопасности временно приостановлена. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Правоохранители внесли в единый учет факт замуровывания каменными блоками входа в отделение "дочки" "Сбербанка" в Киеве, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

Власти Украины могут ввести санкции в отношении "Сбербанка"

Возведение "стены" на входе в центральный офис "Сбербанка" — не единственная трудность, с которой столкнулось финучреждение за последнее время в Украине.

Так, организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" Сбербанка на Украине не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам ДНР и ЛНР.

Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных республик. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.