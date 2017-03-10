Украина живет в режиме "крадущийся Майдан". Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Незаметный Майдан

Сейчас в стране появился новый тренд — эксперты заговорили о "ползучем" Майдане, а политолог, директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев назвал его "крадущимся" Майданом. Он сказал, что украинская власть традиционно запаздывает, потому что готовится к уже прошедшему Майдану.

"А те процессы, которые мы сегодня видим: блокада Донбасса, блокирование дорог в Умани, изгнание полиции под Ровно, где 400 копателей копняками погнали полицейских… Там уже оформляется янтарная республика — со своей властью и силовыми органами. Де-факто, в 200 километрах от Киева не законы Украины правят бал, а нечто иное", - рассказал эксперт.

Этот тренд, уверен Золотарев, самоочевиден: Киев потихоньку теряет контроль над ситуацией, нити управления ею. В этот же ряд он отнес и дело отстраненного главы ГФС Романа Насирова, отметив, что сомнительные средства всегда указывают на сомнительную цель: "в деле Насирова мы видим и давление на суд, и весьма сомнительные действия наших антикоррупционных органов, и весьма странную позиция наших внешних партнеров".

"Дело Романа Насирова — это черная метка президенту Порошенко. И главная задача ставится вывести его на откровенность. Романа Насиров до сих пор больше хвалили. И действительно, если формально посмотрете показатели — здесь все было шикарно. Что изменилось? Видимо, нужна была сакральная жертва, олицетворяющая то, что наши антикоррупционные органы готовы ловить крупную рыбу", — сообщил политолог.

А говоря в целом о ГФС, он заявил, что безразлично, кто окажется в кресле главы ведомства: "если завтра туда посадят ангела, у него вырастут рога и хвост".

"Потому что ГФС, как бы она ни называлась — Налоговая при Азарове, или "Минсдох" времен Клименко, — это организация на корню порченная. И что-либо реформировать в такой порченой организации бесполезно, потому что любое благое начинание обернется полной противоположностью", — заявил эксперт.

В Украине — двоевластие

В деле с взятием под стражу Насирова можно констатировать, что та система государственной коррупции, в которой мы живем уже не первый год, никуда не делась — она существует, цветет пышным цветом, а система противодействия коррупции, борьбы с ней, наоборот — не работает, сказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Второй вывод: правы те, кто уже некоторое время говорят о том, что мы плавно вошли в ситуацию двоевластия. Есть официальная государственная власть, и есть активисты (добровольцы, волонтеры, ветераны). Это две группы, которые соучаствовали на Майдане. Власть пошла во властные кабинеты, а активисты остались в общественной сфере. И сейчас активисты заявляют новую порцию прав на более презентабельное участие в решение ключевых вопросов для страны", - отметил эксперт.

При этом, по словам политолога, происходившее вокруг дела Насирова — это "борьба 100-тысячных коррупционеров против миллиардных коррупционеров".

Также Рудяков спрогнозировал, что реальной борьбы с коррупцией не будет, а будут новые политические шоу и "цирковые преступления".

Обмен "Гонтарева на Насирова"

Политолог Алексей Якубин связал дело Насирова с подписанием меморандума с МВФ. По словам эксперта, обсуждалась тема, что нужно "принести в жертву возможному траншу (как показатель борьбы с коррупцией) какую-то важную политическую фигуру".

На этом фоне обсуждалось, что глава НБУ Валерия Гонтарева могла уйти в отставку, но было принято решение, что такой "Валерией Гонтаревой" станет Роман Насиров.

"С целью показать, что власть готова продемонстрировать, что ради следующего транша у нас идет борьба с коррупцией. Это такой обмен фигур — Гонтарева на Насирова", - отметил политолог.

Кроме этого, свою работу продемонстрировали и антикоррупционые органы, опасающиеся в том числе утраты финансирования из США. Якубин спрогнозировал, что Украина все же получит новый транш от МВФ, а при этом в правительстве грядет переформатирование.

Что же касается непосредственно дела Насирова, то все серьезные игроки, уверен политолог, заинтересованы в том, что дело закончится по сути ничем.

Кто потеряет от блокады Донбасса? Все!

Происходящее сейчас вокруг Донбасса — еще один элемент крадущегося Майдана, считает Андрей Золотарев: понятно, что ситуация зависла, а на Востоке сейчас — торжественные похороны минских соглашений, отметил он.

Говоря о "национализации" предприятий олигарха Рината Ахметова в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, политолог спрогнозировал, что здесь проигрывают "и дончане, и луганчане, и украинцы".

"Что мы потеряем? Элементарно давайте посмотрим: предприятия Ахметова дают до 20% валютной выручки. В этом году у нас 4 миллиарда дефицит между тем, что мы импортируем и экспортируем (ввозим меньше). И у нас есть дефицит валюты в 4 млрд долларов. Я думаю, этот дефицит может увеличиться на 2-3 млрд, благодаря блокаде, остановке предприятий "Метинвеста". Каким будет курс гривны и как себя будут чувствовать люди при курсе 40-45, и цены подтянутся? А если что-то подкинут с плеча Гройсмана в виде социальной помощи, это будут крохи, которые не перекроют потерь и издержек", — сообщил Золотарев.

В целом же он отметил, что возможно превращение Донбасса в зону социального бедствия, а предприятий региона — в "такой себе ржавый пояс". При этом, если будут разорваны экономические связи Донбасса с Украиной, перспектива его реинтеграции станет еще более туманной.

"ЛНР и ДНР превращаются в субъект"

Национализация предприятий Ахметова быстро не закончится, уверен Павел Рудяков. По его словам, если брать только экономическую составляющую, то это перераспределение собственности — процесс достаточно сложный, длительный, противоречивый, и не только Ахметов страдает от "национализации".

"А с точки зрения политической — это еще один шаг к окончательной эмансипации ЛНР и ДНР. И к тому, что они себя заявят (будет еще, очевидно, 2-3 шага с их стороны — самостоятельно и с российской стороной) как субъект, который требует не только урегулирования конфликта вооруженного в рамках минского или другого формата, но и выдвижения на повестку дня международного обсуждения вопроса о предоставлении определенной формы субъектности", — сказал политолог.

А Алексей Якубин предположил, что будет выработана договоренность насчет будущего заводов Ахметова и других олигархов, расположенных на неподконтрольных территориях.

"Кто от этого пострадает — мы с вами. Мы увидим меньше доплат в бюджет. Мы потеряем сотни миллионов долларов, произойдет дальнейшее увеличение тарифов. А формально "Самопомич" должна нести ответственность", - отметил эксперт.

Украина и МВФ: "украинцев толкают в конфуцианство"

Меморандум Украины с МВФ показывает, куда будет катиться экономика и социальная сфера, отметил Андрей Золотарев. По его словам, фактически "украинцев толкают в конфуцианство — чтобы дети заботились о родителях, как в Китае", а рассчитывать на пенсию украинские мужчины могут скорее в загробной жизни.

Благодаря всему этому люди из Украины "бегут, задрав штаны, во все стороны", сказал Золотарев.

"Очевидно, что Украина превращается в страну массовой эмиграции, где 53% молодежи до 25 лет не связывают свое будущее с Украиной", - заявил эксперт.

Сколько министр Рева не повторяет, что все будет в интересах граждан Украины, это ложь, уверен Павел Рудяков.

"Тут две группы интересов: один интерес МВФ, второй — нашей узкой властной верхушки, которая использует деньги для себя. Земля достанется тем, кому она должна принадлежать — богатым, среди которых будут также и наши люди, но в основном будут использоваться для транснациональных корпораций. Банковская система может быть присоединена к какой-то среднеевропейской банковской системе. А пенсии — МВФ не платит и не будет платить. Это не только наша беда, это беда бедных стран", - сказал политолог, добавив, что миллиард долларов от МВФ лишь на какое-то время отсрочит взрывные процессы в экономике страны.

Суд в Гааге: подмена понятий и отсутствие реальной силы

Обсудили эксперты и ситуацию вокруг суда в Гааге: Алексей Якубин назвал усилия Украины "попыткой создать видимость, что у страны есть позиция насчет Крыма".

"Плюс манипуляция общественным мнением, которое часто не понимает разницы между судом ООН в Гааге и Гаагским трибуналом. А это — разные вещи. Напомню, что Украина не ратифицировала Римский статут, как и Россия", - сказал эксперт, добавив, что реальных инструментов влияния этот суд не имеет.

Павел Рудяков заявил, что поданный Украиной иск фактически не имеет отношения к правовому полю — "террористами луганчан и дончан называют только в Украине, а их деятельность не подпадает под это определение, поэтому финансирование терроризма — никак не подпадает".

В целом же он назвал иск Украины "нашей внутренней пропагандой, которая выносится на международный уровень".

"Существует такая очередная манипуляция, когда суд ООН в Гааге пытаются выдать за уголовный суд, который судил Милошевича, хорватских полевых командиров и так далее. Стартовые позиции в этом процессе у Украины неплохие, но ими еще нужно уметь воспользоваться. А мы знаем, что у Украины есть талант — даже из выигрышной ситуации проиграть все", - отметил Андрей Золотарев.

Он спрогнозировал, что могут быть два варианта: либо этот процесс затянется на долгие годы, либо даже если будет вынесен вердикт в пользу Украины, то ничего фактически это не принесет — "только для нашей пропаганды даст возможность порассуждать о "перемогах".

"Простым украинцам это не принесет ничего: не вернет ни Донбасс, ни Крым", — резюмировал эксперт.

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