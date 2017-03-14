Митинг в поддержку участников блокады в Харькове

В понедельник правоохранители задержали более 40 участников торговой блокады Донбасса, которые устроили блокпост на железнодорожной станции "Кривой Торец" в Донецкой области. В ответ на это во многих областных центрах Украины состоялись акции протеста с требованием освободить блокировщиков. Некоторые акции протеста не обошлись без горящих покрышек.

Харьковские сторонники блокады, в свою очередь, не жгли шины и не занимали ОГА, однако согласовали обращение к президенту Петру Порошенко, Верховной Раде и Кабмину с осуждением разгона "блокадников".

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В частности, харьковчане потребовали освободить всех задержанных, провести расследование действий силовиков во время разгона и привлечь к ответственности виновных в этом.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.