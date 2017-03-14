Блокада Донбасса. "Самопомич" требует отставки Авакова после задержаний

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Фракция "Самопомич" в Верховной Раде, чьи депутаты являются одними из организаторов торговой блокады Донбасса, требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова в связи с задержанием участников блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил во вторник лидер фракции Олег Березюк.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что все задержанные участники блокады освобождены, пострадавших нет.

"Правительство должно немедленно вступить в переговоры с людьми, которые выполняют его функции, правительство должно немедленно освободить всех, кого вчера арестовали, правительство должно немедленно уволить министра внутренних дел и руководителя антитеррористического центра, так как власть вчера привела к дестабилизации украинского государства и способствует внутреннему конфликту", — заявил Березюк в Раде.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.