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    Блокада Донбасса убивает важнейшие промотрасли Украины - Янукович

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    Вирус блокады Донбасса. Горящие шины и захват ОГА (45)

    (обновлено: )39150
    По мнению Виктора Януковича, блокада Донбасса дает сигнал иностранным инвесторам о том, что "не государственная власть, а группа непонятных лиц в камуфляже и масках... могут самостоятельно устанавливать правила игры для бизнесменов".
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Торговая блокада Донбасса убивает важнейшие отрасли промышленности по всей Украине и отталкивает иностранных инвесторов, заявил в интервью РИА Новости бывший президент страны Виктор Янукович.

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    "Блокада убивает важнейшие отрасли промышленности во всей Украине… Последствия этой блокады будут чудовищными для всей страны, от Донецка до Львова", — сказал Янукович.

    По его мнению, блокада Донбасса дает сигнал иностранным инвесторам о том, что "не государственная власть, а группа непонятных лиц в камуфляжах и масках, да еще и под прикрытием народных депутатов, могут самостоятельно устанавливать правила игры для бизнесменов – определять, с кем вести торговлю, а с кем нет, куда везти товар, а куда нет".

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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