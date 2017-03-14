Семенченко сообщил о новых задержаниях участников блокады Донбасса

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Самопомич", один из организаторов торговой блокады Донбасса, Семен Семенченко заявил, что началось повторное задержание участников блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали 43 человек, блокирующих торговлю в Донбассе, так как они отказались сдавать найденное у них оружие. Во вторник заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что все задержанные участники блокады освобождены, пострадавших нет.

Семен Семенченко в Facebook Ситуация в районе блокады Донбасса

"Начались повторные задержания добровольцев 16 редута. Сначала их отпустили, теперь задерживают на блокпостах. Принимаем меры", — написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Также он сообщил о задержании группы добровольцев спецподразделением полиции на блокпосту в районе Бахмута. По его словам, на других блокпостах происходит аналогичная ситуация.

"Группа добровольцев, возвращавшаяся из травмотологии в г. Константиновка, была задержана спецподразделением полиции на блокпосту Бахмута. Им заявили, что введен режим "особого положения" штабом АТЦ. Поступает информация с остальных блокпостов об аналогичной ситуации", — добавил позже Семенченко.

Смотрите также: Оружие и боеприпасы, изъятые у участников блокады Донбасса в Кривом Торце

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.