Блокада Донбасса. Полиция изъяла арсенал оружия в Кривом Торце

У участников торговой блокады Донбасса в Кривом Торце изъяты оружие и боеприпасы, сообщили начальник управления СБУ в Донецкой области Александр Куц и заместитель главы Нацполиции Украины-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин во время брифинга в Краматорске.

"Сотрудникам полиции было оказано злостное неповиновение, люди, которые там были, отказывались предоставлять документы, выдавать оружие, угрожали использованием оружия, бензопил. Все эти люди были задержаны, доставлены в Торецкое отделение полиции. Сейчас на месте расположения палатки продолжает работать следственно-оперативная группа. Изъято 8 единиц различного оружия и взрывной арсенал — 2 боевые гранаты, порох, детонаторы и патроны", — отметил Вячеслав Аброськин.

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Глава полиции Донецкой области подчеркнул, что все задержанные граждане не имеют никаких телесных повреждений. Один из участников блокады — инсулинозависимый, он доставлен в больницу, где ему оказана помощь. Мужчина будет доставлен на вокзал Константиновки и сможет попасть домой.

В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.

Как сообщалось, во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Кроме того, около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА с требованием освободить задержанных, а также уволить главу МВД Арсена Авакова и начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Кроме того, в Виннице и Ровно активисты зажгли шины с требованием освободить задержанных активистов.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.