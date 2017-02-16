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    Политика

    Порошенко ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (372)

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    СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения военной операции в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса, говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

    Речь Порошенко на заседании СНБО. Видео
    Канал "АП Украины" на Youtube
    Речь Порошенко на заседании СНБО

    "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля 2017 года "О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры", — говорится в указе.

    В решении СНБО, которое прилагается к указу президента, отмечается, что решение Совбеза, в частности, предусматривает диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, принятие новой энергетической стратегии.

    Также СНБО Украины решил усилить контроль за перемещением товаров в Донбассе и поручил Службе безопасности подать Кабмину предложения относительно перемещения товаров.

    Кроме того, СНБО поручил Кабмину принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля.

    В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБ Украины принять меры по обеспечению порядка в районе проведения военной операции в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

    Ранее на заседании в среду правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса.

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    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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    По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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