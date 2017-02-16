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    Порошенко: СНБО в четверг обсудит вопрос о поставках угля из Донбасса

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (356)

    (обновлено: )28402
    Как заявил президент Петр Порошенко, необходимо принимать дополнительные решения по диверсификации источников поставок энергетического угля, не забывая при этом, что и тот уголь, который добывается на оккупированных территориях, тоже является украинским.
    Петр Порошенко
    Президент Украины

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны страны в четверг рассмотрит вопрос о поставках угля из Донбасса, обсудит меры по диверсификации поставок.

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    "Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о безотлагательных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения по диверсификации источников поставок энергетического угля, не забывая при этом, что и тот уголь, который добывается на оккупированных территориях, тоже является нашим, украинским, и должен занимать свою часть в энергетическом балансе Украины", — сказал Порошенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

    Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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