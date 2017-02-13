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    Экономика

    Минэнерго внесет в Кабмин проект решения о введении ЧП в энергетике

    (обновлено: )31020
    Министр подчеркнул что, если не принять сейчас необходимых мер, то уже через две недели Украина столкнется с проблемой невозможности покрытия пиковых нагрузок энергосистемы.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Решение о введении чрезвычайного положения в энергетике может быть вынесено на рассмотрение правительства уже в ближайшие часы, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба. Заседание правительства запланировано на завтра, 14 февраля.

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    "Мы подготовили распоряжение о временном введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, и мы в ближайшие часы внесем их на заседание правительства", — приводит его слова УНИАН.

    Как подчеркнул министр, если не принять сейчас необходимых мер, то уже через две недели Украина столкнется с проблемой невозможности покрытия пиковых нагрузок энергосистемы.

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    Ранее сообщалось, что Гройсман намерен созвать заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности с запасами угля. По словам премьера, треть электроэнергии производится на ТЕС и на ТЕЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие, отметил премьер.

    Насалик заявлял, что в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.

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