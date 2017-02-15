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    Гройсман попросил СНБО помочь разблокировать поставки угля из Донбасса

    Тема:

    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений (340)

    (обновлено: )27011
    Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что, поскольку блокирование поставок угля идет на территории, где проводится АТО, это выходит за рамки компетенции правительства.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что попросил Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос разблокирования поставок угля из Донбасса.

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    "Поскольку блокирование идет на территории, где проводится АТО, это выходит за рамки компетенции правительства, это вопрос Совета национальной безопасности, поэтому я обратился в СНБО с просьбой рассмотреть все аспекты и влияние этого блокирования на жизнь украинцев и принять меры для того, чтобы снять этот вопрос с повестки дня", — сказал премьер на заседании правительства в среду.

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    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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    По данным Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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