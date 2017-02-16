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    Речь Порошенко на заседании СНБО

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (363)

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    Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг рассматривает вопрос о поставках угля из Донбасса, а также обсуждает меры по диверсификации поставок.
    Канал "АП Украины" на Youtube

    "Они (активисты блокирующие железнодорожное сообщение в Донбассе — Ред.) блокируют не границы, и не им (самопровозглашенным республикам Донбасса — Ред.) создают проблемы. Они блокируют Украину, они блокируют нашу борьбу за восстановление территориальной целостности. Собственно говоря, это и есть основная цель. Потому что есть твердая позиция моя и нашей команды, которая заключается в том, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украине. И есть абсолютно неправильная позиция политиканов, которые утверждают, что необходимо отрезать эту территорию и де-факто подарить," — сказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО. 

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    Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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