Порошенко: частично сохраняем торговлю с Донбассом, чтоб не потерять его

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сохраняет ограниченные торговые связи с неподконтрольными территориями Донбасса для того, чтобы не потерять этот регион и обеспечить его реинтеграцию.

"Мы реализовываем стратегию восстановления территориальной целостности страны, возвращения Донбасса в Украину и возвращения Украины в Донбасс. И именно исходя из этой стратегии, и только поэтому, мы сохраняем крайне ограниченные и очень лимитированные экономические отношения", — сказал Порошенко в четверг в ходе выступления на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

По его словам, Киев поддерживает экономические связи с предприятиями, которые были перерегистрированы на подконтрольной властям территории.

"Подчеркиваю, это не торговля с оккупантами, это сотрудничество с теми предприятиями, которые, находясь на оккупированной территории, все же смогли остаться в правовом поле Украины, и те, кто платят налоги в бюджет страны", — добавил президент.

Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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Ранее власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".

Президент Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.