За шаг до гуманитарной катастрофы. Эксперты о блокаде и дефиците угля

AP Photo/Mstyslav Chernov

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Украинцам нужно готовиться к "веселой" жизни. Снова придется вспомнить о веерных отключениях электричества и часами сидеть без света. Не только квартиры, но и детские сады, школы и больницы останутся без электричества. А потом платить за электроэнергию – по вновь выросшим тарифам. И нечего роптать: энергетическая независимость стоит дорого, но за это тоже стоял Майдан!

Помимо веерных отключений энергосистема Украины может оказаться в состоянии "блэкаута" – аварийного отключения электростанций от общей системы – и тогда придется прожить какую-то часть жизни в состоянии гуманитарной катастрофы. Об этом говорили эксперты на пресс-конференция на тему "Зима продолжается. Украину ждут веерные отключения электричества?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Блэкаут" неизбежен?

С начала февраля группа "ветеранов АТО", ведомая народными депутатами Семенченко и Парасюком, требуют полностью прекратить торговлю с неконтролируемыми территориями. Требование это формализовано путем блокады железнодорожного сообщения, в том числе и поставок угля на украинские теплоэлектростанции (ТЭС).

Читайте также: Дышите глубже, проезжаем Сочи. О жизни возле Бурштынской ТЭС

В виду отсутствия других поставщиков угля, его взять просто негде. Поэтому по мере исчерпания складских запасов ТЭС будут сокращать производство электроэнергии, а веерные отключения потребителей в виде промышленности и населения вскоре опять вернутся в нашу жизнь. По оценкам энергетиков, нынешних запасов антрацита в объеме до 850 тысяч тонн хватит максимум на 25 дней. Правительство говорит о 40 днях с расчетом на экономию, которая может быть только путем планового отключения потребителей от энергосистемы.

Кабинет министров, полный решимости объявить чрезвычайное положение в энергетике, вдруг передумал. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, правительство пока не приняло решения о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен.

Если под "набором" понимать веерные отключения, то "малой кровью" потребители не обойдутся. Нужно будет где-то закупать уголь — в Южной Африке или Австралии. Но получить его можно спустя несколько месяцев. Можно — у российских продавцов, но от этой схемы украинский бюджет не получит ни копейки. А с потребителей станут снимать больше, ведь импортный уголь обойдется не так дешево как донецкий.

Веерные отключения только в части областей Украины — это очень оптимистический сценарий, потому что на практике это затронет все территории без исключения, заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

"По состоянию на начало блокады, когда были перекрыты все направления поставок антрацитового угля, запасы на складах ТЭС составляли 850 тысяч тонн. По разным оценкам, этих запасов хватит на 25-40 дней. Но веерные отключения начнутся гораздо раньше. Энергетики вынуждены будут экономить, чтобы максимально растянуть запасы и не дать системе развалиться. К чему приводит развал системы? Это называется "блэкаутом", когда все электростанции начинают работать автономно, энергосистема распадается, и чтобы она вновь заработала как единый организм требуется поочередно вводить каждую из электростанций в систему. Это касается не только теплоэлектростанций, но и атомной генерации", — отметил Землянский.

"Если правительство говорит, что веерные отключения затронут только 7 областей, то это оптимистический прогноз. Это затронет всех, если блокада продолжится. Без тепловой генерации атомная генерация спасти ситуацию в стране не сможет", – добавил аналитик.

В свою очередь очередь экономический эксперт Всеволод Степанюк отметил, что в результате блокады выиграет российский сосед.

"Блокада выгодна прежде всего Российской Федерации, потому что Украине негде будет купить уголь кроме РФ, естественно, через контролируемый участок границы. Но никакой кузбасский уголь сюда не поедет. Поедет тот же донецкий уголь, но деньги на этом будут зарабатывать российские бизнесмены и наши олигархи, которые имеют предприятия в России", – сказал Степанюк.

Где взять уголь?

Кроме неконтролируемых территорий, уголь можно закупить в Южной Африке, как это было сделано в 2014 году. Однако, по словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, уголь из шахт ЮАР законтрактован по апрель включительно.

"Не сможем мы взять у Южно-Африканской республики сейчас уголь, поскольку он законтрактован по апрель включительно, и связано это с глобальными процессами, в том числе остановкой АЭС… Поэтому ЮАР и Австралию мы вычеркиваем, остается 2 выхода – либо Россия по импорту, либо российский газ на газомазутные блоки", – сказал министр в эфире канала "112".

По словам Валентина Землянского, импорт угля приведет к повышению тарифа для потребителей электроэнергии.

" В лучшем случае мы получим этот уголь в середине апреля – начале мая. Такое решение проблемы несет в себе финансовые риски как для производителя, так и для потребителей. Стоимость тонны этого угля минимум на тысячу гривен выше. РИА Новости Украина Евгений Котенко Землянский: причина ЧП в энергетике - кривые руки правительства

Если в тарифе цена угля с неконтролируемых территорий 1700 гривен за тонну, то цена угля по роттердамскому индексу составит 2700 грн плюс перевозка, налоги и риски продавца. Цена существенно возрастет сразу, и по цепочке будут подняты все тарифы от производителей до потребителей", – подчеркнул Землянский.

В свою очередь аналитик организации "Публичный аудит" Тарас Галайда отметил, что помимо дефицита угля у производителей есть еще и дефицит финансов на его закупку.

"Правительство третий год проводит определенную политику в сфере тарифообразования, и у нас возникли огромные задолженности перед предприятиями, которые генерируют электроэнергию и тепло.

Помимо того, что нельзя произвести электроэнергию и тепло без наличия газа нельзя это сделать и без наличия финансового ресурса. Чтобы купить уголь, необходимы деньги, а на сегодняшний день население задолжало 23,4 миллиарда гривен за жилищно-коммунальные услуги поставщикам и кроме того само государство задолжало 22,6 миллиардов гривен по субсидиям.

Общий долг составляет 46 миллиардов гривен… Это все следствие политики, необдуманных действий без стратегии. Блокады оголяют такие проблемы и ставят правительство в жесткие рамки, когда они должны буквально за неделю найти вариант решения тех или иных проблем. Хотя все это можно было сделать заранее…", – отметил Галайда.

"Заявления правительства о том, что это единственный источник угля и другого у нас нет, где-то, возможно, спекуляция или политическая игра, и в свою очередь это опять ставит под сомнение компетентность и профессионализм этих людей", — добавил аналитик.

Кому выгодно?

Блокада поставок угля вызывает много вопросов. У исполнительной власти достаточно широкий инструментарий решения этой проблемы, но вместо устранения причины дефицита угля все рассуждают о следствиях в виде веерных отключений и альтернативных источников закупки.

"Если мы соберемся заблокировать такую дорогу, мы даже не дойдем туда, нас всех арестуют и посадят. А ветераны АТО и добровольцы совершают откровенно уголовное преступление и ни МВД, ни СБУ на это никак не реагируют, хотя разблокировать эти пути можно в течение часа. Когда власть говорит, что ничего не может сделать, она, мягко выражаясь, врет", – отметил Всеволод Степанюк.

"Для чего это делается? Я думаю, умышленно, с целью доведения ситуации в Украине до полного коллапса и обострения ситуации на востоке страны, чтобы выйти на новый переговорный процесс вместо минских соглашений… Людям, которые верят, что блокадой они повлияют на окончание войны, можно посоветовать не предъявлять претензии не к бизнесу, который пытается выживать в этих условиях, а к власти", – добавил он.

В свою очередь Тарас Галайда считает, что правительству необходимо найти компромисс с организаторами блокады.

"Решать вопрос силовым путем, попытаться кого-то разогнать… Думаю, что это не вариант. Это приведет к эскалации конфликта и еще большим проблемам. Как вариант возможно внесение законопроекта с отсрочкой его действия по окончанию отопительного сезона. Таким образом участники блокады добьются своих целей, а у правительства будет промежуток времени для поиска альтернативы углю, который поставляется из Донбасса", – сказал аналитик.

В свою очередь Всеволод Степанюк подчеркнул, что политика украинской власти привела к усилению зависимости Украины от России

"Те же ТЭС можно было бы частично топить газом, но газа у нас нет. То, что у нас недостаточны запасы газа видно по решению отложить антидемпинговые пошлины на ввоз минеральных удобрений из РФ для сельского хозяйства.

В настоящее время на нашем рынке около 90% всех азотных удобрений, которые производятся с помощью газа, — российского производства. Это очень показательно. Украина имеет крупнейшее в мире производство, Одесский припортовый завод, который может производить эти удобрения, но он остановлен", – напомнил Степанюк.

"Реляции правительства, что мы не покупаем газ и нефть в России, они привели к тому, что мы покупаем продукты из газа и продукты из нефти. А вся прибыль от их переработки остается там. Вопрос: на кого работает правительство Украины? По-моему, очевиден ответ — не на экономику Украины. Все действия правительства и поощряемых им групп добровольцев приводят к тому, что вся добавленная стоимость производится либо получается за пределами Украины", – добавил эксперт.

Такого же мнения придерживается и Валентин Землянский: "Под лозунгом энергонезависимости мы еще больше окажемся зависимыми от импорта из Российской Федерации — газ, уголь, электроэнергия. Получить оперативно энергоресурс взять негде кроме как в России. Так построена была система еще при Ленине, и до сих пор мы объединены с Россией: получить быстро импорт мы можем оттуда, либо в случае критической ситуации, восстановить систему мы можем только от энергосистемы РФ".

"Оказалось, что незаконные вооруженные формирования, которые называются "ветеранами АТО" под руководством двух народных депутатов, Парасюка и Семенченко, взяли в заложники всю страну под благовидным предлогом борьбы с контрабандой. Если их действия не будут остановлены, страна окажется в прямой политической зависимости от поставок энергоносителей из Российской Федерации. В противном случае, мы окажемся перед угрозой гуманитарной катастрофы", — подчеркнул аналитик.

Украинская идея оказалась очень выгодной российской экономике. Этот результат можно было просчитать заранее, но особенность мышления нынешних представителей власти в том, что только по предъявлению результата кто-то может признать ошибочность своих действий. Но, более вероятно, что все факты будут отнесены к "проискам Кремля".