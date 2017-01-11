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Дышите глубже, проезжаем Сочи. О жизни возле Бурштынской ТЭС

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Местные жители жалуются на проблемы с органами дыхания, а власти признают, что с экологией в Орлове "большая беда": растет количество онкозаболеваний, заболеваний щитовидной железы.
Бурштынская ТЭС
dtek.com

РИА Новости Украина

Бурштынская ТЭС – крупнейший загрязнитель воздуха на Прикарпатье. Выбросы этой электростанции достигают 88,4% от общего количества загрязнений из стационарных источников всей Ивано-Франковской области. Она состоит из 12 энергоблоков и входит в список 100 предприятий, которые наносят наибольший вред окружающей среде и здоровью населения Украины. В 2015 году Бурштынская ТЭС выбросила в атмосферу почти 200 тысяч тонн отходов, пишет Наталия Козак. 

РИА Новости Украина публикует фрагменты этой статьи. 

Черный снег

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Конечно, далеко не все бурштынцы рады соседству с ТЭС. Они жалуются на проблемы с органами дыхания, онкозаболевания. 

"Если вечером выпадает снег, то на утро он уже черный, а в близлежащих селах еще хуже. Мы дышим теми выбросами, и они оседают в наших легких. Какие там новые фильтры? Люди болеют. Это незаметный яд, как, например, курение, – пускаешь дым и не видишь, что внутри происходит, а оно свое дело делает", – делится г-н Роман Илькив.

Жительница Орлова Татьяна Горват сетует на проблемы с органами дыхания. Говорит, часто появляется кашель, будто без причины и температуры. 

"Такие кашли в Орлове чуть не у каждого, врачи не знают, от чего, говорят, может, вирус. А возможно, причина банальна – выбросы Бурштынской ТЭС. Изредка, когда дым идет черный, говорят, что там фильтры не включены", – продолжает женщина.

Депутат городского совета Игорь Дулык также утверждает, что с экологией в Орлове "большая беда". Там выросло количество онкозаболеваний, заболеваний щитовидной железы и др. 

В пределах нормы?

В отчаянии люди обращаются с жалобами на здоровье в государственную экологическую инспекцию Ивано-Франковской области, однако там только разводят руками. Главный специалист отдела госэкоинспекции Игорь Тимчишин говорит, что в таких случаях ничем не могут помочь, и советует обращаться в управление держпродспоживслужбы, чтобы там замеряли показатели атмосферного воздуха. По его словам, иногда вредные выбросы больше проблем приносят людям, которые живут за 20-30 км от ТЭС, чем живущим рядом. 

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Мужчина объясняет, что экологическая инспекция при проведении плановых и внеплановых проверок только контролирует соблюдение требований разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, который выдало ТЭС Министерство экологии. Последняя проверка была в мае и никаких превышений не зафиксировала. А вот внеплановых проверок на ДТЭК Бурштынская ТЭС не проводили уже несколько лет.

В управлении экологии и природных ресурсов ОГА утверждают, что выбросы Бурштынской ТЭС – не только в пределах нормы, но и уменьшаются с каждым годом, несмотря на то, что производство электроэнергии увеличилось с переходом ТЭС в состав ДТЭК. В 2015 году ДТЭК Бурштынская ТЭС выработала 9 млн 727 тыс. КВт/ч электроэнергии и 72 тыс. 688 ГК теплоэнергии. А суммарные выбросы в атмосферу составили 197 тыс. 959 тонн. 

"ТЭС использует собственные средства при замене электрофильтров, так как при их помощи уменьшается количество выбросов в атмосферу. 2015 ТЭС на выполнение природоохранных мероприятий освоила 15 млн 934 тыс. грн", – отмечает начальник отдела экономики природоохранной деятельности, экологического мониторинга, связей с общественностью и средствами массовой информации управления экологии и природных ресурсов ОГА Петр Кульба

Впрочем, по словам директора ДТЭК Бурштынская ТЭС Андрея Шувара, экологическая ситуация в зоне влияния ДТЭК Бурштынской ТЭС начала улучшаться после 2012 года, когда получили первые результаты экологической модернизации. Благодаря замене электрофильтров на двух энергоблоках ДТЭК концентрация выбросов твердых частиц в атмосферу уменьшилась в 29 раз непосредственно на каждом из двух обновленных энергоблоков.

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"Для повышения эффективности работы ДТЭК Бурштынской ТЭС в течение 2013-2014 гг. выполнили реконструкцию энергоблока №5, что позволило увеличить электрическую мощность и улучшило экологические показатели его работы. Общая стоимость реконструкции составила 609 млн грн.", – объясняет Шувар.

Он уверяет, что на очереди энергоблок №10 с подобными планами реконструкции. Всего с 2012 инвестировали в реконструкцию и переоснащение основного оборудования ДТЭК Бурштынской ТЭС 1,07 млрд грн.

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Осознание ответственности

Во время заседаний постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансов и налогов часто поднимают проблему уплаты ДТЭК Бурштынской ТЭС экологического налога. Так, если 20% общей его суммы поступает в государственный бюджет, то 80% – в местные, из которых 55% в областной и 25% по местоположению. 

В июле речь шла о том, что ТЭС должна выплатить области около 100 миллионов долга за первый квартал 2016 года. Однако предприятие обратилось в государственную налоговую инспекцию за рассрочкой. Руководитель департамента финансов ДТЭК "Западэнерго" Игорь Гутовский объяснял, что "Западэнерго" имеет 2,5 миллиарда гривен убытков из-за разрыва между действующим тарифом и себестоимостью энергии: тариф – 98 копеек, а себестоимость – 120 копеек за киловатт-час. 

Председатель областного совета Александр Сыч тогда отметил, что администрирование предприятия было лучшим, когда им занималось государство.

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Как рассказывает директор ДТЭК Бурштынская ТЭС Андрей Шувар, по состоянию на октябрь 2016 ТЭС полностью оплатила экологический налог и перечислила в бюджеты разного уровня с начала года 245 млн грн. А начиная с 2012 года, со времени приватизации, сумма экологических налогов достигла 944 млн грн. От 50 до 80% этой суммы ежегодно остается в местных бюджетах.

"Кроме экологического налога, 120 млн грн ДТЭК инвестировал также в установку современных мощных электрофильтров на двух энергоблоках Бурштынской ТЭС, — отметил Андрей Шувар. — Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ведь долг перед нашей ТЭС по уже произведенную электроэнергию достиг 1,5 млрд грн, вопросы экологии, как и раньше, остаются среди приоритетных в деятельности ДТЭК. Мы осознаем ответственность за безопасность нашего производства. Надеюсь, что все средства, которые компания перечислила в виде эконалогу, местные бюджеты направляют на реальное улучшение экологического состояния в регионе".

Впрочем, непосредственно в бюджет города Орлова поступает мизерная сумма от экологического налога. По словам городского головы Роксоланы Джуры, предприятие платит 3 тыс. грн в год экологического налога и около 34 млн грн НДФЛ. Депутат городского совета Игорь Дулык объясняет, что значительную часть экологического налога ТЭС платит теперь Бовшевский сельский совет, поскольку изменил юридический адрес. Мол, когда-то в Бурштын направляли 50 млн грн. А сейчас деньги идут в Бовшев. 

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