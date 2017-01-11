Дышите глубже, проезжаем Сочи. О жизни возле Бурштынской ТЭС

РИА Новости Украина

Бурштынская ТЭС – крупнейший загрязнитель воздуха на Прикарпатье. Выбросы этой электростанции достигают 88,4% от общего количества загрязнений из стационарных источников всей Ивано-Франковской области. Она состоит из 12 энергоблоков и входит в список 100 предприятий, которые наносят наибольший вред окружающей среде и здоровью населения Украины. В 2015 году Бурштынская ТЭС выбросила в атмосферу почти 200 тысяч тонн отходов, пишет Наталия Козак.

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Черный снег

Конечно, далеко не все бурштынцы рады соседству с ТЭС. Они жалуются на проблемы с органами дыхания, онкозаболевания.

"Если вечером выпадает снег, то на утро он уже черный, а в близлежащих селах еще хуже. Мы дышим теми выбросами, и они оседают в наших легких. Какие там новые фильтры? Люди болеют. Это незаметный яд, как, например, курение, – пускаешь дым и не видишь, что внутри происходит, а оно свое дело делает", – делится г-н Роман Илькив.

Жительница Орлова Татьяна Горват сетует на проблемы с органами дыхания. Говорит, часто появляется кашель, будто без причины и температуры.

"Такие кашли в Орлове чуть не у каждого, врачи не знают, от чего, говорят, может, вирус. А возможно, причина банальна – выбросы Бурштынской ТЭС. Изредка, когда дым идет черный, говорят, что там фильтры не включены", – продолжает женщина.

Депутат городского совета Игорь Дулык также утверждает, что с экологией в Орлове "большая беда". Там выросло количество онкозаболеваний, заболеваний щитовидной железы и др.

В пределах нормы?

В отчаянии люди обращаются с жалобами на здоровье в государственную экологическую инспекцию Ивано-Франковской области, однако там только разводят руками. Главный специалист отдела госэкоинспекции Игорь Тимчишин говорит, что в таких случаях ничем не могут помочь, и советует обращаться в управление держпродспоживслужбы, чтобы там замеряли показатели атмосферного воздуха. По его словам, иногда вредные выбросы больше проблем приносят людям, которые живут за 20-30 км от ТЭС, чем живущим рядом.

Мужчина объясняет, что экологическая инспекция при проведении плановых и внеплановых проверок только контролирует соблюдение требований разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, который выдало ТЭС Министерство экологии. Последняя проверка была в мае и никаких превышений не зафиксировала. А вот внеплановых проверок на ДТЭК Бурштынская ТЭС не проводили уже несколько лет.

В управлении экологии и природных ресурсов ОГА утверждают, что выбросы Бурштынской ТЭС – не только в пределах нормы, но и уменьшаются с каждым годом, несмотря на то, что производство электроэнергии увеличилось с переходом ТЭС в состав ДТЭК. В 2015 году ДТЭК Бурштынская ТЭС выработала 9 млн 727 тыс. КВт/ч электроэнергии и 72 тыс. 688 ГК теплоэнергии. А суммарные выбросы в атмосферу составили 197 тыс. 959 тонн.

"ТЭС использует собственные средства при замене электрофильтров, так как при их помощи уменьшается количество выбросов в атмосферу. 2015 ТЭС на выполнение природоохранных мероприятий освоила 15 млн 934 тыс. грн", – отмечает начальник отдела экономики природоохранной деятельности, экологического мониторинга, связей с общественностью и средствами массовой информации управления экологии и природных ресурсов ОГА Петр Кульба.

Впрочем, по словам директора ДТЭК Бурштынская ТЭС Андрея Шувара, экологическая ситуация в зоне влияния ДТЭК Бурштынской ТЭС начала улучшаться после 2012 года, когда получили первые результаты экологической модернизации. Благодаря замене электрофильтров на двух энергоблоках ДТЭК концентрация выбросов твердых частиц в атмосферу уменьшилась в 29 раз непосредственно на каждом из двух обновленных энергоблоков.

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"Для повышения эффективности работы ДТЭК Бурштынской ТЭС в течение 2013-2014 гг. выполнили реконструкцию энергоблока №5, что позволило увеличить электрическую мощность и улучшило экологические показатели его работы. Общая стоимость реконструкции составила 609 млн грн.", – объясняет Шувар.

Он уверяет, что на очереди энергоблок №10 с подобными планами реконструкции. Всего с 2012 инвестировали в реконструкцию и переоснащение основного оборудования ДТЭК Бурштынской ТЭС 1,07 млрд грн.

Осознание ответственности

Во время заседаний постоянной комиссии областного совета по вопросам бюджета, финансов и налогов часто поднимают проблему уплаты ДТЭК Бурштынской ТЭС экологического налога. Так, если 20% общей его суммы поступает в государственный бюджет, то 80% – в местные, из которых 55% в областной и 25% по местоположению.

В июле речь шла о том, что ТЭС должна выплатить области около 100 миллионов долга за первый квартал 2016 года. Однако предприятие обратилось в государственную налоговую инспекцию за рассрочкой. Руководитель департамента финансов ДТЭК "Западэнерго" Игорь Гутовский объяснял, что "Западэнерго" имеет 2,5 миллиарда гривен убытков из-за разрыва между действующим тарифом и себестоимостью энергии: тариф – 98 копеек, а себестоимость – 120 копеек за киловатт-час.

Председатель областного совета Александр Сыч тогда отметил, что администрирование предприятия было лучшим, когда им занималось государство.

Как рассказывает директор ДТЭК Бурштынская ТЭС Андрей Шувар, по состоянию на октябрь 2016 ТЭС полностью оплатила экологический налог и перечислила в бюджеты разного уровня с начала года 245 млн грн. А начиная с 2012 года, со времени приватизации, сумма экологических налогов достигла 944 млн грн. От 50 до 80% этой суммы ежегодно остается в местных бюджетах.

"Кроме экологического налога, 120 млн грн ДТЭК инвестировал также в установку современных мощных электрофильтров на двух энергоблоках Бурштынской ТЭС, — отметил Андрей Шувар. — Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ведь долг перед нашей ТЭС по уже произведенную электроэнергию достиг 1,5 млрд грн, вопросы экологии, как и раньше, остаются среди приоритетных в деятельности ДТЭК. Мы осознаем ответственность за безопасность нашего производства. Надеюсь, что все средства, которые компания перечислила в виде эконалогу, местные бюджеты направляют на реальное улучшение экологического состояния в регионе".

Впрочем, непосредственно в бюджет города Орлова поступает мизерная сумма от экологического налога. По словам городского головы Роксоланы Джуры, предприятие платит 3 тыс. грн в год экологического налога и около 34 млн грн НДФЛ. Депутат городского совета Игорь Дулык объясняет, что значительную часть экологического налога ТЭС платит теперь Бовшевский сельский совет, поскольку изменил юридический адрес. Мол, когда-то в Бурштын направляли 50 млн грн. А сейчас деньги идут в Бовшев.