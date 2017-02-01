Массовые протесты в Румынии из-за поправок в Уголовный кодекс

Около 12 тысяч граждан в Бухаресте пикетируют здание правительства Румынии, протестуя против утверждения кабмином во вторник поздно вечером изменений в Уголовный кодекс, а также постановления об амнистии заключенных.

Как сообщает портал digi24.ro, протесты проходят также и в Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Араде, Брашове и других городах Румынии, однако самые массовые манифестации отмечены в столице. Жители страны опасаются, что в результате принятия новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, отбывающие наказание, а также ряд опасных преступников. Протестующие скандируют: "Воры!", "Отставка!". В соцсети Facebook обсуждается предложение продолжить акцию протеста 1 февраля в 19.00 по местному времени (совпадает с киевским).

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Как заявил агентству Agerpres пресс-секретарь жандармерии Бухареста Джиорджиан Енаке, несколько протестующих попробовали пробиться через кордон сотрудников правоохранительных органов и попасть во двор правительства. Однако, по его словам, после переговоров с жандармами манифестанты отказались от этой идеи. "Мы никого не оштрафовали. В этом не было необходимости", — сказал Енаке, добавив, что жандармы мобилизованы для обеспечения общественного порядка в столице.

Агентство Agerpres Митинг в Бухаресте перед зданием кабмина

Первая волна подобных протестов прошла по всей стране 22 января. Общее число демонстрантов тогда не превышало 20 тысяч человек. Неделю спустя на улицы разных городов вышло порядка 100 тысяч граждан Румынии. Люди требуют, чтобы по вопросу принятия поправок к УК был проведен общенациональный референдум.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сорин Гриндяну выступил с предложением амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Против этой инициативы выступил и президент страны Клаус Йоханнис.

Агентство Agerpres Митинг в Бухаресте перед зданием кабмина

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада может уже в феврале отменить скандальный "закон Савченко".