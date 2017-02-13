Насалик: альтернатива угля из Донбасса - уголь или газ из РФ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Альтернативой углю из Донбасса для Украины может быть только импорт угля или газа из РФ, импортировать уголь из ЮАР сейчас нет возможности, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

"Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован (заключен контракт с другими странами — ред.) по апрель месяц. Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы", — сказал Насалик в понедельник в эфире телеканала "112.Украина".

Ранее в понедельник Насалик сообщил, что Минэнерго подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства.

Угроза прекращения поставок антрацитового угля с Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады активистами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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