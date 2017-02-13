Блокада Донбасса. Когда власти нужно, радикалов она не боится - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины в рамках запланированного на понедельник, 13 февраля, заседания Антикризисного энергетического штаба планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии. Об этом журналистам сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По мнению политического эксперта Костя Бондаренко, власть вполне могла не допустить подобной критической ситуации, если бы не занималась политическим спекуляциями

"Изначально слишком много разных сил было заинтересовано в блокаде Донбасса. При чем одна из главных целей далека от патриотизма — поиграть на нервах у представителей крупного бизнеса. Необходимо понимать, что если бы у этой блокады не было покровителей в высоких кабинетах, то она бы вообще не удалась. Я не верю в то, что все это было инициативой народных масс или какой-то патриотично настроенной группы. На самом деле вещи, подобные блокаде на Донбассе подпадают под статью "терроризм", такие действия должны жестко пресекаться", - говорит эксперт.

Тем не менее, по словам Бондаренко, изначально было понятно, что те, кто блокировал движения угля из непризнанных республик в Украину избегут какой-либо ответственности.

"Если подобного рода акции активно рекламирует сам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, то в данной ситуации очень сложно им как-то противостоять. По большому счету, ни у кого во власти не было воли решать эту ситуацию. Подозреваю, что в тени велись какие-то кулуарные договоренности. Были попытки договориться и полюбовно решить этот вопрос", - отметил политолог.

По словам Бондаренко, руководство страны не боится радикалов, но просто не хочет ссориться с политическими партнерами.

"Власть не боится никаких "патриотов". Единственное за что она может переживать, так это за то, что если будет бороться с радикалами с помощью радикальных методов, это может привести к демаршу отдельных сил, громким заявлениям, хлопанью дверьми. Естественно, подобные вещи могут повлечь за собой распад коалиции и досрочные выборы", - считает Бондаренко.

По его мнению, при желании власть способна нейтрализовать сопротивление радикальных групп.

"Вопрос нейтрализации карманных группировок, которые являются достаточно карманными и кормятся из рук отдельных министров пока не стоит. Ведь при желанию все эти группировки можно нейтрализовать в течении одних суток. Что мы, кстати, увидели в понедельник на Чонгаре. События на крымской границе показали, что если власть захочет, то она без проблем может навести порядок. Думаю, что события на Чонгаре неслучайно произошли именно сегодня. Это такое себе послание тем, кто инициировал подобные блокады, мол, власть может разговаривать и по-другому", — полагает эксперт, выразивший уверенность, что в ближайшие несколько недель блокада на Донбассе закончится.

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