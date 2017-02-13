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    Фотоитоги 13 февраля: оружие "Аскера", "Грэмми" и разрушение плотины в США

    Тема:

    Вооруженный конфликт на границе с Крымом (13)

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    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Беременная Бейонсе на выступлении Грэмми
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    ЧП на плотине в Калифорнии
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Гражданский корпус Азов провел в Харькове акцию с требованием закрыть Сбербанк России.
    Активисты Национального корпуса Днепр провели театрализованную акцию протеста против присутствия российского капитала в Днепре
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.
    Илья Кива/Facebook
    Беременная Бейонсе на выступлении Грэмми
    Беременная Бейонсе на выступлении "Грэмми".
    REUTERS Lucy Nicholson
    Адель на ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
    Адель на ежегодной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
    REUTERS Mike Blake
    ЧП на плотине в Калифорнии
    Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать 188 тысяч человек из-за разрушения в результате дождей самой высокой в США плотины.
    California Department of Water Resources/William Croyle/Handout via REUTERS
    Протесты против полицейского насилия во Франции
    Участник акции протеста против полицейского насилия в Бобиньи, пригороде Парижа, держит плакат с изображением Амина Бентунси, убитого полицейским в 2012 году (протест возник из-за действий полицейских при задержании молодого человека по имени Тео).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выставка Чичкана Утраченные возможности
    Повторное открытие выставки художника Давида Чичкана "Утраченная возможность", которую ранее разгромили неизвестные.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гражданский корпус Азов провел в Харькове акцию с требованием закрыть Сбербанк России.
    Гражданский корпус "Азов" провел в Харькове акцию с требованием закрыть "Сбербанк России".
    x1.com.ua
    Активисты Национального корпуса Днепр провели театрализованную акцию протеста против присутствия российского капитала в Днепре
    Активисты Национального корпуса "Днепр" провели театрализованную акцию протеста против присутствия российского капитала в Днепре.
    Днепр. Главное
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла Ла-Ла Ленд стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории Лучший фильм.
    Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в категории "Лучший фильм".
    REUTERS Toby Melville

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    Оружие, изъятое у организации "Аскер" возле Чонгара.

    Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением оружия на базе организаторов блокады Крыма в Херсонской области, сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Украины Илья Кива. "Оружие, найденное на Чонгарской базе банды Ислямова. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК. Кива И.В." — говорится в описании к фотографиям, выложенным на странице советника министра внутренних дел Ильи Кивы в Facebook. Накануне СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа.  В Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с "вооруженными неизвестными" в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", "представители вооруженного формирования" были задержаны и разоружены.

    Смотрите также: Кива показал оружие, изъятое у "Аскера" возле Чонгара

    Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать 188 тысяч человек из-за разрушения в результате дождей самой высокой в США плотины, сообщают СМИ со ссылкой на местного шерифа. Как заявил шериф округа Бьютт Кори Хони в комментарии Ассошиэйтед Пресс, рекомендации по эвакуации для 188 тысяч человек сохранятся до получения более полной информации о состоянии плотины после инцидента. Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

    Смотрите также: Разрушение самой высокой плотины в США

    Ночью с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе объявили победителей главной музыкальной премии Grammy-2017. В этом году награждали тех исполнителей, чьи произведения были выпущены в период с 1 октября 2015 по 30 сентября 2016 года. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе — ее номинировали сразу в 20 категориях.

    Смотрите также: Адель и беременная Бейонсе: главные победители "Грэмми"

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