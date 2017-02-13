Фотоитоги 13 февраля: оружие "Аскера", "Грэмми" и разрушение плотины в США

Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением оружия на базе организаторов блокады Крыма в Херсонской области, сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Украины Илья Кива. "Оружие, найденное на Чонгарской базе банды Ислямова. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 УК. Кива И.В." — говорится в описании к фотографиям, выложенным на странице советника министра внутренних дел Ильи Кивы в Facebook. Накануне СМИ со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко сообщили о вооруженном конфликте с участием представителей Меджлиса крымскотатарского народа. В Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с "вооруженными неизвестными" в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", "представители вооруженного формирования" были задержаны и разоружены.

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Власти Калифорнии рекомендовали эвакуировать 188 тысяч человек из-за разрушения в результате дождей самой высокой в США плотины, сообщают СМИ со ссылкой на местного шерифа. Как заявил шериф округа Бьютт Кори Хони в комментарии Ассошиэйтед Пресс, рекомендации по эвакуации для 188 тысяч человек сохранятся до получения более полной информации о состоянии плотины после инцидента. Немедленная эвакуация была объявлена несколькими часами ранее из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл. Сильные дожди привели к эрозии основного, а затем вспомогательного водосброса. Шериф округа заявил, что разрушение аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Во избежание аварии сброс воды был усилен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Власти также начали предпринимать действия по снижению уровня воды в озере Оровилл.

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Ночью с 12 на 13 февраля в Лос-Анджелесе объявили победителей главной музыкальной премии Grammy-2017. В этом году награждали тех исполнителей, чьи произведения были выпущены в период с 1 октября 2015 по 30 сентября 2016 года. Лидером по количеству номинаций стала Бейонсе — ее номинировали сразу в 20 категориях.

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