Темнота и холод наши лучшие друзья. О энергетической политике Гройсмана

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Результат блокирования железнодорожного сообщения между неконтролируемыми Киевом территориями известен каждому образованному человеку, имевшему счастье прожить осень и часть зимы 2014 года в Украине.

Блокада в виде фарса

Нет угля — нет света. Еще два года назад все патриоты Украины получили ответ на вопрос, зачем "убыточный", "дотируемый" Донбасс такому высокоразвитому экономическому укладу остальной Украины. Веерные отключения, связанные с недостатком угля, привозимого из Донбасса, поставили жирную точку в этой дискуссии. Нет антрацита из Луганска — нет света везде, кроме Киева. В столице, чтобы не травмировать тонкие души местной интеллигенции на киевских теплоэлектростанциях (ТЭС) были запущены газо-мазутные блоки, и только за счет достаточных запасов газа киевские районы не погружались в непроглядную тьму. А по всей Украине населенные пункты были обесточены по несколько часов.

Теперь история повторяется, но уже не в виде трагедии — боевых действий ВСУ и добробатов в промзонах Донбасса, — а в виде фарса. Те, кто не смог добиться победы на в бою, решили еще раз повоевать, но уже с гарантией 100%-ной безопасности себя любимых. Нардепы Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух, Владимир Парасюк безнаказанно блокируют деятельность "Укрзализныци", перекрыв железнодорожное сообщение с Донбассом, и ставят энергосистему Украины перед угрозой коллапса, избежать которую можно лишь применив веерные отключения потребителей электроэнергии.

Исполнительная власть спокойно наблюдала за этим копошением на рельсах, и вдруг, о ужас, вспомнило, что на дворе зима, и днем темнеет быстро, а угля на ТЭС совсем мало.

Будет темно и холодно

Данные о запасах энергоносителей, которые ранее озвучивались представителями власти, скорее всего, не отвечают реальной ситуации в худшую сторону. Поэтому украинцев опять ожидают веерные отключения, а кому сильно "повезет", еще и без отопления останется.

Введение чрезвычайного положения дает Кабмину право ручного управления рынком электроэнергии.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Летом 2014 года уже действовало особое положение в энергетике. Нынешнюю ситуацию можно было бы избежать, если бы власть разогнала организаторов "блокады". Но власти нет, и нам рассказывают о том, что надо что-то делать, потому что есть угроза… А нужно взять этих клоунов за шкирку и посадить в СИЗО. Власть на то и власть, чтобы не допускать хаоса", — подчеркнул Марунич.

"В ближайшее время, если блокада не будет снята, а я не вижу для этого предпосылок, скорее всего, Кабмину придется ввести чрезвычайное положение в энергетике. Но в этом ничего страшного нет, для наших реалий это совершенно обыденные вещи", — добавил эксперт.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что за введением чрезвычайного положения в энергетике последуют веерные отключения от электроэнергии населения, часть домохозяйств может оказаться и без отопления.

"По предварительным оценкам, 2,5 — 3 миллиона человек подпадут под веерные отключения электроэнергии, и порядка 200 — 250 тысяч могут столкнуться с отключением отопления, если оно поступало от работы теплоэлектростанций", — сказал Землянский.

Дефицит угля отражает одну из самых больших проблем нынешнего госуправления — отсутствие способности Кабинета министров к стратегическому планированию, заявил директор научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Я думаю, что проблема глубже, чем нам рассказывают. Проблема не столько в блокировании поставок, поскольку уголь везут не по одной ветке железной дороги. Проблема в том, что реальные запасы энергоносителей несколько отличаются от декларируемых, и, скорее всего, в меньшую сторону", — подчеркнул Рябцев.

"Холодная зима стала неожиданностью для украинского правительства, которое исходило из ожиданий, что зимы будут все теплее, пока мы по климату не сравняемся с африканскими странами. Не зря сейчас Луганск и Донецк часть активистов неформально называют "Луганда" и "Донбабве"… Чтобы узнать более точный прогноз зимы стоило просто поинтересоваться в ближайшем селе, где бы ответили, что за тремя теплыми зимами обязательно идет холодная", - сказал эксперт.

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Украина опять в шаге от веерных отключений: запасов угля мало, а привезти из-за границы быстро не получится. Между моментом подписания контракта и поставкой сырья пройдет не меньше месяца: уголь нужно добыть, отгрузить и довезти из ЮАР или, например, из Австралии. Именно там добывают подходящие для украинских ТЭС марки антрацита. Помимо закупки угля в Африке или в Австралии, Кабинет министров Украины мог бы исполнить и другие функции. Например, обеспечить энергетическую безопасность государства путем ликвидации "махновщины" на железнодорожных путях, которые, кстати, тоже являются стратегическим объектом. Но, скорее всего, Кабмин пойдет по безопасному пути, применяя веерные отключения как ответ на блокаду патриотов.