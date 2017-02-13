Кабмин рассмотрит возможность веерных отключений - Гройсман

"Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба — о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы угля будут уменьшены", — цитирует главу правительства УНИАН.
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Ранее сообщалось, что Гройсман намерен созвать заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности, с запасами угля. По словам премьера, треть электроэнергии производится на ТЕС и на ТЕЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие, отметил премьер.
Глава Минэнерго Игорь Насалик заявлял, что в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.