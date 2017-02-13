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    Кабмин рассмотрит возможность веерных отключений - Гройсман

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (278)

    (обновлено: )1153122
    Вопрос о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике будет рассмотрен в понедельник в рамках запланированного заседания Антикризисного энергетического штаба, сообщил премьер.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский о блокаде Донбасса, дефиците угля и Армагеддоне
    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в рамках запланированного на понедельник, 13 февраля, заседания Антикризисного энергетического штаба планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии. Об этом журналистам сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

    "Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба — о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы угля будут уменьшены", — цитирует главу правительства УНИАН.

    Читайте также: Уголь уходит, блокада продолжается. Когда веерные отключения?

    Ранее сообщалось, что Гройсман намерен созвать заседание энергетического штаба для оценки ситуации в энергетике, в частности, с запасами угля. По словам премьера, треть электроэнергии производится на ТЕС и на ТЕЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас весьма высокие, отметил премьер.

    Глава Минэнерго Игорь Насалик заявлял, что в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии.

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