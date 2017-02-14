Зубко сообщил о запуске ряда антикризисных мер в энергетике

УНИАН

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины пока не принял решения о введении чрезвычайного положения в электроэнергетике, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен, сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

Ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что министерство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

"Прошел Антикризисный штаб (заседание штаба – ред.), определены меры, которые необходимо проработать. Министру энергетики и угольной промышленности поручено подготовить информацию о том, что нужно сделать", — цитирует слова Зубко агентство УНИАН. Он обратил внимание, что наряду с решениями центральной власти, необходимо также получить информацию от местных властей по части работы промышленности и уровня пиковых нагрузок.

"Очевидно, что и население должно быть обеспечено с точки зрения тепла и электроэнергии. Поэтому день-два (отсрочки с введением чрезвычайных мер – ред.) тут значения не имеют. Но процесс антикризисных мер уже запущен", — сказал Зубко, отметив, что речь идет о введении мер, которые позволят в оперативном режиме эксплуатировать энергоблоки теплогенерации. Он уточнил, что "это не касается специального положения для населения, это касается стабильной работы энергосистемы".

Смотрите также — Насалик: альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт из РФ

В конце декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе украинских теплоэлектростанций. По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольной Киеву части Донбасса.