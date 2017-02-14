Угольная растяжка для Порошенко

Геворг Мирзаян, политолог – для РИА Новости Украина

Угля нет, и денег нет

Отопительный сезон в Украине снова под угрозой. На этот раз вина лежит на радикалах, которые в конце января решили заблокировать транспортное сообщение с самопровозглашенными ЛНР/ДНР. "Оттуда ввозили большое количество товаров, более 10 составов в день. Каждый состав – это доход для них, это оружие, это амуниция, патроны", — говорит один из организаторов блокады, народный депутат Верховной Рады Семен Семенченко.

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Проблема в том, что без этого угля страна может остаться без значительной части генерирующих мощностей ТЭЦ. "Украина потребляет 24 миллиона тонн угля в год, из которых 9 тонн поступает с территории, не подконтрольной нам", — признает премьер-министр Владимир Гройсман. И заменить этот уголь, а особенно антрацит (85% которого шло с неподконтрольной территории), Киеву крайне сложно.

"Во-первых, проблема во времени. Нельзя сегодня принять решение, а завтра привезти уголь. Нужен месяц, и это при самых идеальных вариантах, - пояснил РИА Новости Украина сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Во-вторых, проблема в объемах. В той же ЮАР всего добывают 3 миллиона тонн антрацита, который подходит нашей стране, а на Украине в прошлом году потребили 7-8 миллионов.

В-третьих, на покупку угля за рубежом у государства банально нет свободных средств, а западные компании не склонны заниматься благотворительностью, даже ради поддержки "дела Майдана".

"Министр экономики Польши Януш Пехоньский в одном из интервью тамошней прессе рассказал, что Украина выразила желание наладить поставки угля из Польши, но бесплатно. Он сказал, что "почувствовал отвращение"", — говорит аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В итоге, по словам украинского министра Игоря Насалика, у страны "остается два выхода — либо Россия по импорту, либо российский газ на газомазутные блоки".

Однако для Киева это не выходы. У России газ и уголь покупать нельзя – агрессор все-таки, а что касается выработки электричества за счет газа, то тут возникает еще одна проблема. Украина в прошлом году не заполнила свои подземные газохранилища (не было денег и желания покупать "голубое топливо" у России), поэтому сейчас, по словам Юшкова, "Киев старается экономить газ за счет большей загрузки угольной и атомной генерации".

Есть, конечно, и третий вариант. "Россия могла бы подстраховать импортом электроэнергии, но у нас нет соответствующего контракта. Есть лишь соглашение на поставку в экстренных ситуациях, однако там цена очень высока – процентов на 40-45 дороже, чем оптовая внутри страны", — поясняет Марунич. И опять же – покупка у агрессора.

И кто будет виноват?

Чисто теоретически, конечно, все эти варианты и не нужны – достаточно лишь разогнать блокирующих и возобновить поставки. Украинские власти таким разгоном угрожают. "Нужно объективно оценивать вопрос блокирования поставок угля, отличать лишение украинцев энергоносителей от борьбы с контрабандой, — говорит Владимир Гройсман. — Борьбу с контрабандой я полностью поддерживаю, а бороться с украинским народом я не позволю". Вот только как именно он не позволит?

На деле осуществить разгон крайне сложно.

Во-первых, потому, что там стоят ветераны АТО из добробатов, которые идеологически мотивированы и обладают соответствующими навыками. "Здесь есть люди, которые имеют опыт снайпинга, хорошие навыки минирования, разминирования, допросов, и поэтому я не рекомендую напоминать им основную специальность", — говорит Семенченко.

Во-вторых, что бы там не говорил Гройсман, попытка разгона блокирующих будет позиционироваться националистами именно как защита контрабандистов.

По сути, украинские власти оказались загнанными в угол. Если они не решаться на разгон блокирующих, то уже в ближайшее время могут получить серьезное сокращение электрогенерации. На сегодняшний день запасов угля на ТЭЦ осталось, по словам экспертов, на 14-40 дней, и чиновники готовят население к худшему. "Если в ближайшее время поставки антрацита не возобновятся, то необходимым является решение о введении чрезвычайного положения и, соответственно, применение временных антикризисных мер", — заявил временно исполняющий обязанности генерального директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Речь идет о веерных отключениях. Блокадники уже заявили, что такой ситуации не допустят. Но не через разблокирование путей для доставки донбасского угля, а через новые захваты. "Если будет такая манипуляция, то штаб будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине", — отметил депутат Рады Владимир Парасюк. Естественно, во имя народа.

Ища способ выйти из неприятной вилки, Киев пытается договориться. В частности, через юридическое оформление законности блокады. "Блокада перемещения угля антрацитовой группы из АТО должна решаться не законом силы, а силой закона; если нужны какие-то решения и государство примет политическое решение о блокаде, министерство и кабинет министров выполнят это решение в полном объеме", - заявил Насалик.

Ответ на национализацию?

И вот тут появляется пространство для конспирологических теорий относительно причин всего происходящего. Например, речь может идти о многоходовке украинского руководства, в рамках которой история с блокадой является ответом на историю с национализацией.

Вплоть до сегодняшнего дня те же поставки угля были, по сути, внутренней сделкой компаний, входящих в ДТЭК, а платежи шли между двумя разными счетами в Киеве. Однако сейчас власти обеих непризнанных республик наконец-то озаботились вопросом о том, почему находящиеся на их территории предприятия платят налоги в бюджет Украины. Так, Народный совет ЛНР потребовал от предпринимателей "до 31 марта 2017 года узаконить свою деятельность на территории республики" — то есть заключить соглашения с местными налоговыми органами – или понять и простить национализацию их предприятий. А вот это уже для Украины неприемлемо, поскольку речь пойдет о прямой торговле с ЛНР/ДНР и перечислении средств напрямую республикам, что будет означать де-факто признание их стороной конфликта.

Устраивая блокаду, Киев дает понять, что хотел бы сохранить нынешний вариант торговли. А если Донбасс имеет что-то возразить, то он лишится украинского рынка.

"Да, часть донбасского угля, по некоторым данным, идет на мировой рынок через российские порты, однако весь уголь таким маршрутом отправлять нельзя. И если поставки на Украину прекратятся, девать его будет некуда", — говорит Марунич.

Версия красивая, но маловероятная – она подразумевает подконтрольность организаторов блокады Петру Порошенко, а это, судя по всему, не так.

Скорее всего, речь идет об элементарном самопиаре Семенченко и компании, жертвой которого становится не только киевская власть (которая больше не может принуждать радикалов к повиновению именем Байдена Всемогущего), но и все население Украины.

Возможен и самопиар на чужие средства – ни для кого не секрет, что часть украинских олигархов заинтересована в дискредитации Порошенко, и если украинскому президенту не удастся заручиться поддержкой Трампа, то такого рода акции по дискредитации будут продолжены. Опять же за счет интересов украинского населения.

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