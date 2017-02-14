Землянский: причина ЧП в энергетике - кривые руки правительства

РИА Новости Украина — Радиостанция"Голос Столицы"

Антикризисный энергетический штаб предлагает Кабинету Министров Украины ввести режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. Такое решение приняли на заседании энергоштаба, где рассматривалась ситуация с блокадой железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донбасса. И как следствие — возможность веерных отключений электроэнергии из-за снижения запасов угля на украинских ТЭЦ.

Сложившуюся в энергосистеме ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Зачем правительству чрезвычайное положение в энергетике Украины?

— Я думаю, что просто криворукость правительства. За последние три года мы второй раз входим в ситуацию чрезвычайного положения, причем в электроэнергетике, то есть чем еще это можно оправдать, когда, в принципе, любой нормальный человек, проработавший в системе либо Кабмина, либо Министерства энергетики вам скажет, что при правильном планировании, возникновении чрезвычайных ситуаций не должно произойти что-то чрезвычайное.

А у нас это теперь просто как норма – введение чрезвычайного положения и аврала.

Действительно ли у нас сложилась такая критическая ситуация с обеспечением топлива на ТЭЦ, что нужно вводить чрезвычайное положение и без веерных отключений не обойтись?

— Все зависит от того, насколько будет эффективна"блокада", то есть, если, действительно, будут перекрыто основные маршруты поставок, мы столкнемся с этой крайне неприятной ситуацией по отключениям.

И давайте не забывать, что еще к теплоэлектростанции будет подсоединена подача тепла централизованного. Это порядка 200 – 250 семей, которые могут оказаться не только без электричества, но и без тепла. И не надо думать, что если вы живете, условно говоря, не на юго-востоке, а на северо-западе, то вас это не затронет.

Бить будет по всей энергосистеме и, естественно, все станции будут работать в авральном режиме и, соответственно, где-то будет гаситься мощность по регионам для того, чтобы выравнивать и сдерживать систему от развала.

Вообще энергетика – та сфера, которая не любит экспериментов каких бы то ни было, тем более, таких, по сути дела, возникших на ровном месте, носящих искусственный характер. По большому счету, аврал спровоцирован самими же депутатами ВР.

Кто может стоять за этими искусственными экспериментами? Это вопрос политически мотивированный или бизнес, как считает ряд экспертов, стоит за этой блокадой?

— Я думаю, он, безусловно, политически мотивирован, но здесь не надо искать противоречий между группами.

Здесь одна простая проблема – по возможности отвлечь внимание общественности от решения конфликта на Донбассе. Давайте посмотрим, что если бы мы решили конфликт на Донбассе, не было бы вопросов по поводу поставок угля, по поводу работы металлургических комбинатов того же Ахметова, по поводу работы шахт. То есть конфликт разрешен, то есть тот или иной статус территорий, тот или иной статус взаимоотношений между Киевом и Донбассом определен – все, сняты все вопросы.

Чем тогда отвлекать людей от существующих проблем в экономике, тех же самых тарифов? А так замечательно собирать штаб, аврал. Здесь совместно и пропрезидентский, и"Народный фронт", потому что, по большому счету, для того, чтобы финишировать, закончить эту всю блокаду, это вопрос не к Министерству энергетики, вопрос все-таки к МВД.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире"ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.