Хроника 13 февраля: ЧП в энергетике, арсенал на Чонгаре, скандал с Евровидением

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 13 февраля, Минэнерго подготовило проект решения о введении ЧП в энергетике, стало известно, что Верховная Рада поддержит введение военного положения, а в Тернопольской области СБУ обнаружила архивные документы ОУН. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Минэнерго подготовило проект решения о введении ЧП в энергетике

В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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Тимошенко пригрозила судом из-за законпроекта об отставке Гройсмана

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления об увольнении премьера Украины Владимира Гройсмана не появится на сайте парламента в понедельник. В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий законопроект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня данный проект постановления исчез с сайта парламента. В Раде говорят, что постановление об отставке Гройсмана сняли из-за процедурных нарушений.

Рада поддержит введение военного положения

Верховная Рада Украины поддержит решение о введении военного положения в стране, если оно будет инициировано Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) и принято президентом Петром Порошенко, заявил в понедельник председатель парламента Андрей Парубий. В этот же день президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации, а также решение о гособоронзаказе.

Подробности разборок в Чонгаре

Накануне в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымскотатарского батальона. Однако глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что нападения на батальон в Чонгаре не было, а произошла конфликтная ситуация в ходе учений ВСУ. Позже появилась информация, что на базе организаторов блокады Крыма в Херсонской области был обнаружен нелегальный склад оружия.

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"Ленинская кузница" Порошенко будет ремонтировать корабли ВМС

Киевский судостроительный завод "Ленинская кузница", владельцем которого является президент Украины Петр Порошенко, будет ремонтировать корабли Военно-морских сил. Ремонт будет производиться не в столице, а в Черноморске. По информации СМИ, первым ремонтировать будут флагман – фрегат "Гетьман Сагайдачный". На его ремонт запланировано потратить 91 миллион гривен.

СБУ обнаружила в Тернопольской области архивные документы ОУН

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Тернопольской области уникальную подборку архивных документов Организации украинских националистов. По данным СБУ, документы были завернуты в страницы советских газет, выпущенных в ноябре 1950 года. Поверхностный осмотр находки позволяет предположить принадлежность документов к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века.

"Азов" против "Сбербанка" в Харькове

Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", в понедельник провела очередную акцию против деятельности "дочек" российских банков в Украине, на этот раз в Харькове. Активисты облили краской здание, где расположен офис банка "Сбербанк" недалеко от площади Конституции. Представители движения проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в Украине, в ходе которых обливают краской здания и блокируют их работу, требуя ухода финансовых учреждений с украинского рынка.

Работавшая над подготовкой Евровидения команда заявила об уходе

В понедельник, 13 февраля, часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта. Согласно их сообщению, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Как заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017.

Нидерланды не успеют ратифицировать СА Украины с ЕС до выборов

Депутаты Нидерландов не смогут принять решение по ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом до парламентских выборов, назначенных на 15 марта. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Разрушение плотины в Калифорнии

В американском штате Калифорния на плотине в городе Оровилл продолжают сливать воду. На самой высокой дамбе в США из-за сильных дождей отказали и основной, и вспомогательный водосбросы. Осталась только аварийная система, но и она работает из последних сил. Бреши заделывают с помощью камней. Губернатор штата Калифорния отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения в связи с разрушением самой высокой в США плотины и объявленной эвакуацией в ряде населенных пунктов.

Всемирный день радио — молодой праздник, впервые его отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ежегодно 13 февраля Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла в 2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций. Кроме Всемирного дня радио поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный радиолюбительский союз, который и стал инициатором праздника.