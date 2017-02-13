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    МВД возбудило дело в связи с выявлением оружия на базе "Аскера" возле Чонгара

    Тема:

    Вооруженный конфликт на границе с Крымом (13)

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    По словам советника министра внутренних дел Ильи Кивы, по факту обнаружения оружия возбуждено уголовное производство по статье 263 ("незаконное обращение с оружием").
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Илья Кива/Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением оружия на базе организаторов блокады Крыма в Херсонской области, сообщил в понедельник советник министра внутренних дел Украины Илья Кива.

    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Илья Кива/Facebook
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    Ранее Кива в комментарии СМИ заявлял, что на базе был обнаружен нелегальный склад оружия. По его информации, были найдены взрывчатка, тротил, автоматы Калашникова и прочее оружие.

    "Оружие, найденное на Чонгарской базе банды (одного из организаторов блокады Крыма Ленура — ред.) Ислямова. По факту возбуждено уголовное производство по статье 263 ("незаконное обращение с оружием" — ред.)", — написал Кива на своей странице в Facebook.

    Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области. Как отметили в пресс-службе оперативного командования "Юг", представители вооруженного формирования были задержаны и разоружены. При этом ряд СМИ сообщали о нападении на базу крымскотатарского батальона. Вооруженное формирование создал один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ислямов.

    Военные попросили прощения у организаторов блокады Крыма за вооруженный захват их базы в Херсонской области, последние в свою очередь сообщили, что инцидент исчерпан.

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