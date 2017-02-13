Нидерланды не успеют ратифицировать СА Украины с ЕС до выборов

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Нидерландов не смогут принять решение по ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом до парламентских выборов, назначенных на 15 марта, передает новостной портал Dutch News.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Отмечается, что нижняя палата парламента может обсудить компромиссное соглашение о ратификации на следующей неделе, но у депутатов уже не останется времени окончательно оформить законопроект и добиться его утверждения в сенате.

По данным нидерландских СМИ, сессия нижней палаты на следующей неделе будет последней перед мартовскими выборами, сенат же соберется только один раз — 7 марта.

Правительство Нидерландов направило предложение о ратификации соглашения об ассоциации в парламент в конце января. Премьер Нидерландов ранее прогнозировал, что документ будет одобрен до выборов в нижнюю палату нидерландского парламента, которые пройдут в стране 15 марта.