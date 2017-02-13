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    Политика

    Нидерланды не успеют ратифицировать СА Украины с ЕС до выборов

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (240)

    (обновлено: )13732
    Сообщается, что нижняя палата парламента Нидерландов может обсудить компромиссное соглашение о ратификации на следующей неделе, но у депутатов не будет времени на оформление документа и его утверждения в сенате.
    Референдум в Нидерландах
    @VisegradInsight

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Нидерландов не смогут принять решение по ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом до парламентских выборов, назначенных на 15 марта, передает новостной портал Dutch News.

    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Franklin Heijnen
    FT: Нидерланды угрожают "потопить" ассоциацию с Украиной

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

    Отмечается, что нижняя палата парламента может обсудить компромиссное соглашение о ратификации на следующей неделе, но у депутатов уже не останется времени окончательно оформить законопроект и добиться его утверждения в сенате.

    По данным нидерландских СМИ, сессия нижней палаты на следующей неделе будет последней перед мартовскими выборами, сенат же соберется только один раз — 7 марта.

    Правительство Нидерландов направило предложение о ратификации соглашения об ассоциации в парламент в конце января. Премьер Нидерландов ранее прогнозировал, что документ будет одобрен до выборов в нижнюю палату нидерландского парламента, которые пройдут в стране 15 марта.

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