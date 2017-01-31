Законопроект о ратификации СА Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Законопроект по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом подан в парламент Нидерландов, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Нижней палаты парламента Нидерландов.

Документом (см. здесь) регулируется вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, которым была одобрена ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

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Правительство Нидерландов согласовало сопроводительный закон для ратификации Соглашения и передало его для оценки в Государственный совет. Чтобы завершить ратификацию, документ должны поддержать нижняя и верхняя палаты парламенты Нидерландов.

Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС. Правительство Нидерландов направит предложение о ратификации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина в парламент в январе, пообещал в начале года премьер королевства Марк Рютте.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.