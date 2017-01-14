Мингарелли надеется, что Нидерланды вскоре ратифицируют ассоциацию Украина-ЕС

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КИЕВ, 14 — янв — РИА Новости Украина. Руководитель Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил надежду, что Королевство Нидерланды в первой половине 2017 года ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, информирует Радио Свобода.

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Он напомнил, что 15 декабря 2016 года 28 стран-членов ЕС приняли решение, на основе которого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен предложить правительству своей страны ратифицировать Соглашение об ассоциации в течение последующих нескольких месяцев.

"Мне сложно назвать конкретную дату. Вы знаете, что в марте в Нидерландах пройдут выборы. Мы надеемся, что в первой половине года Соглашение об ассоциации ратифицируют все 28 стран-членов ЕС", — заявил Мингарелли.

В то же время он напомнил, что с 1 января 2016 года действует временное применение важнейших пунктов Соглашения об ассоциации.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах движение "Форум за демократию", стоявшее у истоков референдума относительно ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство, чтобы помешать ратифицировать соглашение.